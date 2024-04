Muñequita Milly: Conoce a los artistas que denunciaron por mala praxis al Dr. Fong

El Dr. Fong está recibiendo nuevamente atención en varios programas de televisión. En esta ocasión, el cirujano ha sido vinculado con el fallecimiento de la cantante folclórica 'Muñequita Milly'. Según lo declarado por la familia de la artista, ella asistió al consultorio de este cirujano con el propósito de someterse a una liposucción; sin embargo, posteriormente recibieron una llamada para informarles que la cantante había fallecido en una clínica cercana.

La noticias conmocionó a todos los seguidores de la joven cantante. Por tal motivo, Maricielo Effio utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre este caso, pues ella también había denunciado al cirujano en cuestión. No obstante, no sería la única a quien el Dr. Fong atendió. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Maricielo Effio y su denuncia

En 2023, la destacada actriz Maricielo Effio hizo una denuncia pública contra el Dr. Fong por un procedimiento médico defectuoso en su abdomen durante una mini abdominoplastia. La artista describió cómo, a pesar de seguir todas las indicaciones después de la operación, sufrió graves consecuencias debido a un corte mal ejecutado que le ocasionó un daño permanente.

"Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia", explicó en un primer momento para 'América Hoy'.

Asimismo, reveló que otros médicos le habrían indicado que le habían realizado una mala operación: "Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo", comentó.

Sheyla Rojas y Cinthia Vigil

Asimismo, la ex presentadora de programas de entretenimiento Sheyla Rojas también ha experimentado complicaciones debido a un procedimiento quirúrgico llevado a cabo por el Dr. Fong. A principios de 2022, Rojas sufrió una parálisis facial después de someterse a una liposucción de papada con este cirujano, lo que causó inquietud entre sus familiares, amigos y seguidores.

"Tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer (...). Al día siguiente, viajé y, además, tomé medicamentos, tuve una mala reacción. Ya se está desinflamando, llevo una vez por semana terapia (para parálisis facial)", contó en aquella época en América Hoy.

Otra persona afectada por las intervenciones del Dr. Fong fue la diseñadora Cinthia Vigil, quien hizo una denuncia pública sobre la mala praxis que sufrió después de someterse a procedimientos estéticos con el cirujano. Vigil compartió un video mostrando las graves consecuencias de una infección provocada por inyecciones de polímeros realizadas por el mencionado médico, impactando tanto su salud física como emocional.

"Es de conocimiento de muchos acerca de mi caso el que no solo tuve que luchar por mi salud física, sino que afectó mi estado emocional y a nivel empresarial. He callado por mucho tiempo sobre quién es el responsable del daño irreparable a mi salud (...) Agotada de esta injusticia, daré una conferencia de prensa para narrar lo que me ha sucedido y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones", indicó.