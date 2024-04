Muñequita Milly: Su esposo denuncia que Doctor Fong no atendió a la cantante desde el pasado miércoles

¡NEGLIGENCIA TOTAL! La muerte de la "Muñequita Milly" todavía no se termina de esclarecer. Con el pasar de las horas van saliendo más datos reveladores y esta vez Wilfredo Quispe Gaspar, esposo de la cantante, brindó una entrevista exclusiva a Exitosa, donde reveló algunos detalles inéditos. Entre ellos, el cónyuge de la folklórica señaló que el Doctor Fong tenía conocimiento de sus dolencias, sin embargo, no le prestó la atención debida desde el pasado miércoles.

Esposo de "Muñequita Milly" denuncia negligencia de Doctor Fong

La "Muñequita Milly" falleció a los 23 años, causando una gran conmoción en todo el Perú. Tras conocerse la noticia, figuras como Ethel Pozo, Magaly Medina, Peluchín, entre otros se pronunciaron en contra de la presunta negligencia del Doctor Fong y en conversación con Exitosa Noticas, Wilfredo Quispe Gaspar, esposo de la cantante, señaló que el mencionado médico tenía conocimiento de las dolencias de su cónyuge, sin embargo, no prestó la atención debida desde el pasado miércoles.

"(Ella empezó a sentirse mal) Desde el primer momento (...) ella ya sentía el dolor, se quejaba. No, el domingo, su mamá me dijo que vino un ratito y se fue (...) desde el miércoles prácticamente no la atendió" , fueron las primeras palabras de Quispe Gaspar.

Tras esto, la reportera de Exitosa le consultó si es que el Doctor Fong sabía de las dolencias de la "Muñequita Milly", lo cual respondió afirmativamente. "Sí, fuerte, la misma enfermera se lo comunicaba, su madre presionaba: 'Le duele, cómo puede estar así, es un dolor insoportable'", declaró en un primer momento.

Luego de estas sensibles declaraciones, Wilfredo Quispe señaló que el Doctor Barriga Fong solo se ha hecho responsable de los gastos de la clínica donde estaba la "Muñequita Milly".

"No han estado en todo momento, solo se han hecho responsables de la clínica donde falleció (la "Muñequita Milly")", sentenció Wilfredo Quispe.

Negligencia total

Además, la pareja de la "Muñequita Milly" señaló que el Doctor Fong, aparte de no atender a su esposa desde el pasado miércoles, desapareció prácticamente toda la Semana Santa.

Incluso, añadió que la enfermera a cargo de la "Muñequita Milly" lo único que hacía era aumentarle la dosis de las inyecciones para el dolor. Esto lo hacía mientras que el Doctor Fong no se encontraba y tampoco atendía los llamados de la familia de la cantante folklórica.