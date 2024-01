¡Nace un nuevo romance! El salsero César Vega y la ex miss Suheyn Cipriani se lucen juntos en redes confirmando relación

Durante las últimas semanas, Suheyn Cipriani y César Vega han estado atrayendo la atención de sus seguidores debido a sus interacciones en la plataforma social Threads. La exreina de belleza peruana, quien ganó el título de Miss Eco Internacional 2019, compartió en su cuenta una imagen del biopic del famoso salsero Héctor Lavoe, 'El Cantante', mostrando una escena romántica entre los protagonistas Marc Anthony y Jennifer Lopez. Conoce más detalles a continuación.

¿Suheyn Cipriani y César Vega?

El 23 de enero, Suheyn Cipriani, la reina de belleza, compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve su mano sujetando una botella de cerveza junto a otra persona haciendo lo mismo. Aunque no se mostraron los rostros, el cantante de "Te conozco bien" replicó la imagen en su perfil y añadió un corazón.

misma fotografía de Suheyn Cipriani y el salsero César Vega

El cantante de salsa ofreció un concierto el martes 23 en Nazca, donde detrás del escenario estaba la modelo Suheyn Cipriani, quien también compartió un autorretrato tomado junto a una amiga en el evento. Por estos motivos, las alarmas se encendieron en las redes sociales e inmediatamente muchos internautas iban confirmando este nuevo romance.

¿Quiénes fueron sus exparejas?

A finales de 2022, César Vega hizo oficial su relación con la modelo Kamila Callegari, quien también incursionó en concursos de belleza como Miss Perú Lima Sur 2019 y era participante del programa de televisión 'Esto es Bacán'. Sin embargo, la pareja terminó su romance unos meses después, sin ofrecer detalles adicionales.

Por otro lado, en cuanto a Suheyn Cipriani, su última relación conocida fue con el padre de su hijo, quien la acompañó a Egipto durante su participación en Miss Eco International 2019, donde obtuvo la corona. Sin embargo, Suheyn perdió el título al quedar embarazada, y la organización del certamen le otorgó el título a la primera finalista, Maureen Montagne de Filipinas, quien lo rechazó, pasando entonces a manos de Amy Tinie Abdul Aziz de Malasia.

Ahora todo indica que la ex miss está iniciando una nueva etapa con el salsero César Vega, pues las publicaciones compartidas por ambos los dejan en evidencia. Por otro lado, hasta el momento no han dado ninguna declaración al respecto. No obstante, podrían ser una de las nuevas parejas que trae el 2024. Cabe resaltar que el año pasado, muchas relaciones de la farándula peruana llegaron a su fin. Aún así, en este primer mes primaron las sorpresas en el amor de las figuras peruanas.