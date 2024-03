Nadeska Widausky ganó juicio contra Magaly Medina por difamación ¿De cuánto tiempo es la condena?

El Poder Judicial emitió el jueves 14 de marzo un documento que rechaza el recurso de apelación presentado por Magaly Medina después de perder en primera instancia el juicio por difamación contra Nadeska Widausky. Según este documento, la presentadora de ATV deberá cumplir estrictamente algunas normas establecidas por este organismo. Como se recordará, la primera sentencia se dictó en agosto de 2023 y ahora ha sido confirmada.

Ante ello, este hecho ha causado revuelo en redes sociales, pues luego de varios años el Poder Judicial salió a favor de la bailarina, quien demandó a la 'Urraca' por difamación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nadeska Widausky gana juicio contra Magaly Medina

Según el informe, las autoridades revisaron el caso y determinaron que el recurso de apelación presentado por la defensa de Magaly Medina fue rechazado. De esta manera, se confirma la sentencia de 2023.

"Por los fundamentos expresados, las señoras jueces superiores que conforman la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declararon infundado el recurso de apelación", señala el texto oficial.

"CONFIRMARON la sentencia de fecha 15 de agosto de 2023 (...) que falla condenando a Magaly Jesús Medina Vela por delito contra el honor —difamación agravada— en agravio de Nadeska Widausky Gallo, a un año y ocho meses de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende por el mismo término", se continúa leyendo en el documento.

Tras enterarse del veredicto que la favoreció, la exbailarina Nadeska Widausky expresó su gratitud en su cuenta de Facebook hacia su abogado por haberla representado y defendido contra una acusación que consideró injusta.

"Quiero agradecerle al mejor abogado de Lima por defenderme con tanta ímpetu, dedicación, fidelidad y sobre todo Julio Gago, gracias por siempre creer en mí desde los 18 años que me conociste y decidiste defenderme a capa y espada. Hoy a mis 30 años puedo decir que Dios me mando un ángel terrenal a mi vida que siempre me protegió y defendió con mucha fuerza. Gracias doctor, este logro es de usted", escribió en su red social.

El motivo de la demanda

En mayo de 2015, la modelo presenció el homicidio de Antonio Saucedo Mendoza, también conocido como 'Chino Saucedo'. Este individuo tenía vínculos con el narcotráfico y la extorsión. Además, la policía sugirió que el ataque contra él podría haber sido una represalia por el caso de Gerald Oropeza.

"He pasado por mucho, muchas acusaciones, difamación tras difamación. Se me han cerrado muchas puertas, me alejé totalmente de la televisión, perdí mis redes sociales y ahora volví a empezar desde cero", manifestó la afectada. Esta situación subraya la complejidad y el daño que pueden causar las acusaciones sin fundamento y la difamación en la vida de las personas públicas.

"En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver", indicó. Adicionalmente, otro reportaje atacó su dignidad al insinuar una relación inapropiada con un funcionario, lo que contribuyó aún más a que se perjudicara su imagen.