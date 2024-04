Néstor Villanueva fue víctima de robo en Los Olivos: Esta es la denuncia que presentó el cantante

El conocido cantante de música tropical, Néstor Villanueva, tuvo un momento desafortunado recientemente. Según relató él mismo, mientras hablaba por teléfono frente a su casa en Los Olivos, un individuo en moto se le acercó y le quitó su celular. Por ello, realizó una denuncia a la policía, que dio en exclusiva a La Karibeña.

Néstor Villanueva sufre robo de celular por delincuente en moto lineal

Néstor Villanueva pasó por un momento desafortunado recientemente. Según él mismo contó, mientras hablaba por teléfono frente a su casa, en el condominio Parque de Los Olivos, un sujeto en moto se le acercó y le arrebató su celular. La inseguridad ciudadana al acecho, nuevamente.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en una zona concurrida. Villanueva explicó: "Fue como a las 11 de la mañana, mientras conversaba con una persona. De repente se apareció el sujeto y me arranchó el celular y se fue raudamente del lugar. Estaba acompañado de otro motorizado".

Cuando se le preguntó sobre su reacción en ese momento, el cantante confesó que se quedó "helado" y que no pudo hacer nada para evitar el robo. "No lo podía creer. Fue todo a plena luz del día, delante de varias personas que transitaban por el lugar. No tuve tiempo para reaccionar, porque el tipo se fue volando.", dijo.

La denuncia del hecho

Villanueva actuó con rapidez y fue directamente a la comisaría de Sol de Oro para presentar la denuncia. También tomó medidas para proteger su dinero, bloqueando todas sus tarjetas. Ahora, espera obtener imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al ladrón.

A pesar del susto, Néstor Villanueva se siente aliviado de que no sufrió ningún daño físico. "Felizmente no me hicieron nada. Lo material se recupera", aseguró.

Este incidente no es aislado en el mundo del espectáculo. Hace aproximadamente un mes, la famosa conductora de televisión, Gisela Valcárcel, también fue víctima de un robo similar. Mientras caminaba por el Golf de San Isidro, un individuo en moto le arrebató su celular.

Denuncia de Néstor Villanueva. (Foto: Karibeña)

La denuncia presentada por Néstor Villanueva ante la policía, a la que Karibeña tuvo acceso en exclusiva, detalla el incidente y explica que el ladrón se dio a la fuga con rumbo desconocido. Aunque el cantante no pudo ver la placa de la moto, confía en que la investigación policial permitirá identificar al responsable.

"Un sujeto a bordo de una motocicleta le arrebató su equipo de celular iPhone 14 Pro Max, y se dio a la fuga con rumbo desconocido, hace mención el denunciante que no logró visualizar la placa de rodaje de la motocicleta, lo que denuncia a la PNP para los fines del caso", menciona la denuncia.

En resumen, Néstor Villanueva pasó por un momento desagradable cuando le robaron su celular en plena vía pública. Afortunadamente, no sufrió ningún daño físico y ha tomado las medidas necesarias para recuperar su equipo y prevenir futuros incidentes.