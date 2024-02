¡Ni con Maicelo! Samantha Batallanos confiesa que nunca ha tenido un orgasmo en la intimidad

La modelo peruana estuvo en una entrevista para el podcast "Tú quieres show?" conducido por Chiquiwilo, en donde reveló picantes datos sobre su intimidad. En compañía de Leysi Suárez y Roxana Molina, Samantha Batallanos brindó detalles de su intimidad revelando que nunca ha podido llegar a un orgasmo con un hombre. Recordemos que recientemente finalizó su relación con Jonathan Maicelo. Ante ello, los internautas en redes sociales no dudaron en señalar al boxeador por las declaraciones de su expareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samantha Batallanos y sus confesiones en la intimidad

Las chicas de 'Cachudas, pero conchudas' estuvieron en el hilarante y picante podcast de Chiquiwilo, "Tú quieres show?". En medio de la jocosa conversación, las chicas revelaron algunos detalles de su intimidad. No obstante, fue Samantha Batallanos quien impresionó con sus revelaciones, pues ella asegura que nunca ha podido llegar al orgasmo con un hombre. Esto causó la inmediata reacción de Chiquiwilo, quien vinculó estas declaraciones son la expareja de la modelo, Jonathan Maicelo.

"Yo solo puedo tener un orgasmo con el juguete, más con una persona, con un hombre, no puedo tener un orgasmo", sostuvo la modelo Samantha Batallanos causando la sorpresa de los presentes en el podcast. "Samantha declara que Maicelo duraba poco", agregó Chiquiwilo. "Yo he dicho que con un hombre no he podido lograr tener un orgasmo. Nunca, solamente con un juguete", agregó la modelo peruana.

La reacción de los usuarios

Ante los comentarios reveladores de Samantha Batallanos, los internautas en redes sociales comentaron al respecto, pues empezaron a vincular estas declaraciones de la modelo con su expareja. En ese sentido, alguno etiquetaron a Jonathan Maicelo en el clip subido por Chiquiwilo en su página de Instagram. "Samantha Batallanos confiesa que nunca le han hecho ver estrellas, no ha tenido un 0rg4smo! Keee fue batedia seria tan bajito ?🤯🔥", se puede leer en la publicación del podcast "Tu quieres Show?".

"Uyyyy, estás jugando con fuego", "Con su juguete jajaja", "Leysi Suárez es una bomba sexy", "Jonathan Maicelo uy", "Samantha es recontra divertida, me encanta desde siempre", "Yo con mis amigas soy así o peor, hablamos de todo y sin asco", fueron algunos de los comentarios respecto a las declaraciones de Samantha Batallanos. Incluso, la propia modelo se animó a comentar en la publicación del podcast. "Oe quéeee jajaja Chiquiwilo como cambias todo te pasas de p.....", fue el comentario de la expareja de Jonathan Maicelo.