Nicola Porcella y Flavia Laos se juntan y prueban el caviar mexicano: "Eran huevos de hormiga"

Flavia Laos decidió bañarse con un poco de la popularidad de Nicola Porcella en México por lo que no dudó en grabar contenido con el modelo probando de los platos típicos del país.

La cantante se mostró emocionada por probar uno de los manjares más característicos de México, sin embargo, luego se sorprendió por la procedencia de estos.

Gratamente sorprendida

Flavia Laos sorprendió a propios y extraños al publicar en sus redes que se encontraba con nada más y nada menos que Nicola Porcella, el novio de México a quien aprovechó en visitar para conocer un poco más de las costumbres charras.

Es por ello que Nicola no dudó en llevar a comer a la modelo escamoles, un plato típico y extravagante del país, cabe resaltar que es un platillo que solo es exclusivo para quienes cuentan con los medios suficientes para probarlos.

"Hoy Nicola me va hacer probar escamoles, me dijo que no googlee porque sino no lo voy a querer comer", dijo inicialmente Flavia y fue ahí donde Nicola añadió que se trata del caviar mexicano.

La degustación empezó por el propio Nicola quien acompañó los escamoles con una tortilla, palta, limón y un toque de picante.

Luego siguió el turno de Flavia quien siguió los pasos de Nicola pero omitió el picante, de inmediato probó el manjar y compartió su opinión sobre los escamoles.

"Si está rico pero ahora dime que es", dijo la influencer entre risas. Su sorpresa empezó cuando descubrió que el platillo que degustó se trataba de huevos de hormiga.

"Yo le pregunté al señor si era algo de hormigas y me dijo que no pero estábamos comiendo huevos de hormigas señores es un manjar mexicano y que de verdad está delicioso", finalizó la modelo.

Hasta el momento Flavia y Nicola no han dado señales de tener más proyectos juntos, sin embargo, demuestran una buena química en pantallas.

Nicola Porcella quiere ser padre nuevamente con su expareja

Nicola Porcella viene viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras su éxito por el paso de 'La Casa de los famosos México' su carrera se ha ido hacia arriba ganándose el cariño de miles mexicanos.

Sin embargo, el actor ha confesado hace algunos días un detalle sobre su vida personal que ha dejado atónitos a sus seguidores y es que Nicola no ha cerrado la posibilidad de volver a ser padre.

Durante una entrevista, Nicola confesó que su expareja Francesca Lazo le propuso ser padres nuevamente, inicialmente el actor tomó la idea como descabellada.

"Ella me dijo quiero tener otro hijo Nicola y le dije estás loca a mi no me metas y me dijo si porque no tengo confianza con otra persona y le dije pero quien lo mantiene soy yo y le dije no Francesca", dijo Nicola.

Pese a ello el actor confesó que después de pensarlo consideró que Francesca es la mejor opción para volver a ser padre, pues considera que a pesar de ya no seguir juntos hace varios años, han sabido priorizar su rol como padres y tiene un hijo que goza del amor de ambos sin condiciones.

"Pero si yo tuviera otro hijo si me gustaría que sea con ella porque sé la clase de mamá que es, lo buena mamá que es como hemos criando a Adriano y a pesar de estar separados hemos tenido una buena relación", agregó.

Cabe resaltar que tras el éxito de Nicola en México, el actor dejó en claro que se mudaría a el país charro junto a su hijo y a su expareja pues no podría continuar con su carrera lejos de su familia, además, le ayudaría a su expareja con su negocio de maquillaje para que pueda tener un ingreso en el país.