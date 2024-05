Nicola Porcella se prepara para encontrar el amor en un reality: "Por ahí Televisa me hace el milagrito"

Nicola Porcella, el conocido chico reality, después de ganarse el cariño del público mexicano en "La Casa de los Famosos", ha decidido buscar a su nueva pareja de una manera bastante peculiar: ¡a través de un reality de Televisa! Nicola está más que listo para abrir su corazón de nuevo y parece que la televisora mexicana podría jugar un papel de cupido.

Nicola Porcella anuncia reality para encontrar el amor

Nicola Porcella, el querido chico reality de Perú, después de su paso triunfante por "La Casa de los Famosos" en México, donde conquistó corazones y se posicionó como uno de los favoritos, ha hecho un anuncio importante. Participará en un novedoso reality de Televisa diseñado para encontrarle pareja. Este anuncio viene después de varios rumores sobre sus romances en la farándula mexicana.

"Me van a buscar pareja. Es un proyecto que se viene cocinando desde el año pasado, desde que salí de 'La casa'. Es un mes que voy a tener que salir después de que acabe la novela y cuadrando los tiempos porque quiero llegar también a 'Aventurera'", explicó Nicola sobre el formato del reality, que promete atraer a numerosos televidentes.

Aunque actualmente está trabajando en la telenovela "El amor no tiene receta", donde interpreta a un joven enamoradizo, Nicola confirma que está totalmente soltero y listo para encontrar a su media naranja en la televisión nacional. "Acuérdate que se viene un programa nuevo que me van a conseguir pareja. Tengo que ver, por ahí que Televisa me consigue y me hace el milagrito", comentó con entusiasmo.

Besos y más besos

En la telenovela que está actualmente, Nicola Porcella y Coco Máxima interpretan a los personajes de Kenzo y Nandy, respectivamente; ellos son una pareja que parece estar destinada a estar juntos, pero atraviesan dificultades. Entre sucesos y momentos, se produjo un beso como parte de la telenovela.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Nicola es vinculado con una persona transgénero. Durante su participación en "La Casa de los Famosos", el actor mantuvo una cercana relación con la influencer trans Wendy Guevara y más en una oportunidad se dieron un beso en forma de broma.

El reality no solo busca ser entretenido, sino también significativo para Nicola, quien ha mencionado que la experiencia podría incluso ayudarlo a encontrar a su futura pareja. Este formato único, que combina el entretenimiento con la búsqueda personal de amor, es esperado con gran anticipación tanto por fans como por críticos de la televisión.

Nicola Porcella continúa así haciendo carrera en México, donde ya se ha ganado el cariño y respeto del público. Con este nuevo proyecto, no solo espera encontrar el amor, sino también continuar expandiendo su carrera en la televisión mexicana. A la espera de más detalles sobre el reality, sus fans y seguidores estarán atentos para ver cómo se desarrolla esta nueva etapa en su vida.