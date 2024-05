Nicola Porcella quiere ser padre nuevamente con su expareja: "Sé la clase de madre que es"

Nicola Porcella dejó sorprendidos a propios y extraños al revelar que no ha cerrado la posibilidad de tener otro hijo y no con una nueva conquista sino con la madre de su hijo Adriano a quien considera una excelente madre.

El actor se sinceró sobre su vida personal en una entrevista en México, país que se convirtió en su segundo hogar y quien le ha brindado nuevas oportunidades laborales.

Quiere agrandar la familia

Nicola Porcella viene viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras su éxito por el paso de 'La Casa de los famosos México' su carrera se ha ido hacia arriba ganándose el cariño de miles mexicanos.

Sin embargo, el actor ha confesado hace algunos días un detalle sobre su vida personal que ha dejado atónitos a sus seguidores y es que Nicola no ha cerrado la posibilidad de volver a ser padre.

Durante una entrevista, Nicola confesó que su expareja Francesca Lazo le propuso ser padres nuevamente, inicialmente el actor tomó la idea como descabellada.

"Ella me dijo quiero tener otro hijo Nicola y le dije estás loca a mi no me metas y me dijo si porque no tengo confianza con otra persona y le dije pero quien lo mantiene soy yo y le dije no Francesca", dijo Nicola.

Pese a ello el actor confesó que después de pensarlo consideró que Francesca es la mejor opción para volver a ser padre, pues considera que a pesar de ya no seguir juntos hace varios años, han sabido priorizar su rol como padres y tiene un hijo que goza del amor de ambos sin condiciones.

"Pero si yo tuviera otro hijo si me gustaría que sea con ella porque sé la clase de mamá que es, lo buena mamá que es como hemos criando a Adriano y a pesar de estar separados hemos tenido una buena relación", agregó.

Cabe resaltar que tras el éxito de Nicola en México, el actor dejó en claro que se mudaría a el país charro junto a su hijo y a su expareja pues no podría continuar con su carrera lejos de su familia, además, le ayudaría a su expareja con su negocio de maquillaje para que pueda tener un ingreso en el país.

Nicola Porcella siempre ha priorizado el bienestar de su hijo de la misma manera que el de Francesca pues ambos son pilares fundamentales de su vida al igual que su familia.

Nicola Porcella anuncia estreno de su podcast 'Sin Calzones'

Nicola Porcella ha sorprendido y a propios y extraños al revelar que está por estrenar dentro de unas horas su podcast junto a su gran amigo Agustín Fernández quién será su compañero en la conducción de este divertido segmento.

El modelo compartió un extracto de lo que se vendrá el día de hoy en su podcast que promete romperla en plataformas digitales 'Sin calzones'.

"Hoy se estrena el podcast 'Sin Calzones' es un podcast súper divertido en el que cada semana mi mejor amigo Agustín y yo nos quitamos los calzones y junto a nuestros grandes invitados", empezó diciendo el actor.





Además adelanto que contarán diversos episodios de su vida personal que provocará todo tipo de reacciones en su público seguidor.

"Contamos nuestras anécdotas más divertidas y pasamos un buen rato. No se lo pueden perder. Escúchenlo en Spotify YouTube o donde quiera que escuchen podcast", dijo Nicola.

Diversos usuarios felicitaron a Nicola por este nuevo proyecto que poco a poco sacará adelante con todo el cariño de la gente que confía en su talento para entretener.

"Esta muy divertido, corran a verlo", "Cómo me divertí 🔥🔥 Son el dúo dinámico", "No pare de reír", "Estuvo divertido, éxitos", "Que buen podcast me divertí esta muy lindo espero ver más", comentaron algunos.