¡No callará más! Pamela Franco hablará sobre las infidelidades de Christian Domínguez en "MQM": ¿cuándo será?

¡Esta historia tiene para rato! Christian Domínguez decidió romper su silencio ayer en "América Hoy" y rápidamente todos quisieron la otra versión: la de Pamela Franco. Sin embargo, hasta el momento la conductora de "Consume Perú" se encuentra en cura de silencio, aunque no por mucho tiempo. Será "Mande quien mande" el magazine encargado de tener en su programa a la exintegrante de "Alma Bella" , quien brindará declaraciones en exclusiva. ¿Hablará de todo?

Pamela Franco no callará más

Christian Domínguez fue el hombre más buscado por todo el Perú, sin embargo, las exclusivas se las llevó "América Hoy". Esto responde, fácilmente, al hecho de que hasta ayer el cantante pertenecía a las filas del programa de Ethel Pozo y compañía.

Siguiendo la misma "dinámica", Pamela Franco dará su respuesta a las declaraciones hechas por Christian Domínguez más pronto de lo que se cree. Actualmente, la cantante conduce "Consume Perú", espacio producido por "ProTV", misma productora de "Mande quien Mande".

Un conocido medio local reveló que este sería el espacio elegido para que Pamela Franco "rompa su silencio", ya que, al pertenecer a la misma productora, todo se hace mucho más fácil.

Pamela Franco será la primera invitada de "Mande quién mande", llegará en el mismo auto del ampay y hasta me chismearon que sería la nueva conductora. Todo suma en esta villa del Señor. #MagalyTVLaFirme #americahoy pic.twitter.com/Kr7wYljdSI — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 6, 2024

De esta manera, Pamela Franco sería un gran atractivo para el regreso del magazine de América TV en su segunda temporada al aire. Además, la cantante tendría la oportunidad de ofrecer su versión, por primera vez, sobre las acusaciones de infidelidad con Christian Cueva.

Todo esto fue confirmado por el propio programa en sus redes sociales. Por todo lo alto promocionaron una entrevista con Pamela Franco, quien llega en el mismo carro donde Domínguez dio rienda a sus más bajos instintos con Mary Moncada. "Lo contaré todo", asegura.

Ni una ni dos...

Ayer, tras todas sus declaraciones en la entrevista grabada para su programa, Christian Domínguez se presentó en el set de "América Hoy" y se sometió a las preguntas EN VIVO de Ethel Pozo y Janet Barboza. Una de las tantas cuestiones era saber cuántas veces le había sido infiel a Pamela Franco y, en una catarsis, el líder de "La Gran Orquesta" reconoció lo que, quizás, era un secreto a voces.

"Yo me he equivocado más de dos veces. Me he equivocado muchas veces", reconoció sin dar un número exacto de las infidelidades que cometió. Ethel Pozo insistía en saber cuántas veces había sido infiel, sin embargo, Domínguez no fue específico. "Muchas veces me he equivocado. Desde que yo emito o recibo un mensaje y lo acepto, ya me estoy equivocando", señaló.

Christian Dominguez CONFIRMA qué hay más mujeres con las que ha tenido conversaciones y encuentros casuales. "me he equivocado muchas veces" #américahoy pic.twitter.com/KRocF8NqTq — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

Con esto, termina por confesar las innumerables infidelidades que cometió durante su relación con Pamela Franco, por lo cual, no se descarta que salgan más mujeres a hablar sobre un romance clandestino con el cantante.

¿Qué tendrá que decir la exintegrante de Alma Bella al respecto? ¿Hablará de Christian Domínguez? ¿Se atreverá a contar la verdad sobre su relación con Christian Cueva? Todo esto lo descubriremos el próximo lunes 12 de febrero en "Mande quien Mande". ¡Qué se prenda Chollywood!