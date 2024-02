"No dejo marcas, dejo huellas": Macarena Vélez habla de sus exparejas ¿y manda indirecta a Said Palao?

¡Se la mandó! Macarena Vélez hizo su regreso a las pantallas tras reintegrarse a Esto es Guerra. En esta temporada, coincidentemente, Alejandra Baigorria, la novia de Said Palao, quien además es ex pareja de la "Mujer Increíble", está notablemente ausente, lo que ha generado rumores y especulaciones. Esto ha ido en aumento y ahora la "combatiente" sorprendió con un peculiar comentario en un video difundido en redes sociales. ¿Será una indirecta para su expareja?

Macarena Vélez y su controversial comentario

El regreso de Esto es Guerra se hizo por todo lo alto. Este 2024 el programa cumple 12 años y quisieron celebrarlo a lo grande, contando con el regreso de algunos históricos. Este es el caso de Macarena Vélez, quien es expareja de Said Palao, y, al parecer, le mandó una indirecta en redes sociales.

"¿Te llevas bien con tus ex?", preguntó el tiktoker que hacía la labor de reportero. Ante esta pregunta, lejos de incomodarse, Macarena Vélez contestó muy suelta de huesos y causó gran revuelo con su comentario.

"Por supuesto. Cordial, siempre. Además, si tú has hecho las cosas bien, no dejas marcas, dejó huellas" , indicó Macarena Vélez ante la sorpresa del entrevistador. Esto desató una ola de comentarios en redes sociales y muchos aseguran que se quiso referir a Said Palao.

"Mejor etiquétalo a Said", "que la Baigorria no lo vea porque se loquea", "aprovechas que no está Ale en el programa para mandar esas indirectas", "ahora termina volviendo con Said y Baigorria se queda vestida y alborotada", señalaron en redes sociales.

No es la primera vez

En los últimos días, el nombre de Macarena Vélez ha estado en boca de todos. Cuando muchos pensaban que estaba "vetada" de América Televisión y sobre todo de Esto es Guerra, sorprendió al ser una de las "bombas" del reality.

De inmediato, las vinculaciones con Said Palao no tardaron en llegar, pese a que el guerrero se encuentra comprometido con Alejandra Baigorria. Incluso, en uno de los juegos de hace un par de programas, la "Mujer Increíble" hizo perder a su expareja, causando asombro ya que hasta el momento no habían tenido contacto alguno.

En declaraciones para "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria minimizó el ingreso de su examiga al programa, y al parecer, le llegó el vuelto a la "gringa". En un video viral en redes sociales, Macarena Vélez sorprende al bailar alegremente una de las canciones más emblemáticas de Tilsa Lozano.

"Papi, ¿tú pensaste que yo me iba a morir sin ti? Quién te dijo que yo, me muero por ti, si todo el mundo sabe que soy mucho para ti", se escucha en el video donde "Maca" baila alegremente. ¿Habrá sido la primera indirecta para Said Palao?