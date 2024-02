¡No estarán! Patricio Suárez Vértiz acusa a exmanager de PSV de no convocar a Arena Hash para el concierto homenaje

El 16 de febrero se llevará a cabo el concierto en memoria de Pedro Suárez Vértiz. No obstante, la selección de artistas que participarán generó sorpresa desfavorable entre los seguidores debido a la falta de los exintegrantes de Arena Hash. Ante ello, Patricio Suárez Vértiz responsabilizó a Robelo Calderón, antiguo representante del grupo y del difunto hermano, por esta decisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Arena Hash no estará en concierto homenaje

La polémica surge en medio del homenaje a Pedro Suárez Vértiz y Patricio compartió sus sorpresas en una entrevista exclusiva con Magaly Medina. "Los ausentes somos Christian Meier, Arturo Pomar y quien te habla, quienes somos Arena Hash". Sin embargo, las críticas hacia Calderón se convirtieron en el centro de atención. Patricio lo caracterizó como un "señor misterioso" que no estuvo presente en el funeral de su hermano ni ofreció sus condolencias a la familia.

Patricio no titubeó al destacar la ausencia de Calderón en momentos significativos y expresó su desconfianza hacia él: "Espero que todo lo recaudado en el evento vaya completo a manos de la familia de mi hermano. Quiero creer que así será". El músico sugirió que Cynthia, la esposa del fallecido cantante, podría obtener una porción de los beneficios, respaldando así a Calderón en este sentido. No obstante, es relevante destacar que, según su historial migratorio, el empresario no reside actualmente en el país.

El motivo de la ausencia de la banda

Patricio señaló que este conflicto legal ha vuelto a surgir casi cuarenta años después, resaltando irregularidades en la creación del nombre del grupo y abogando por la intervención de Indecopi. "Son de una producción que hubo, pero ha habido cosas que no han estado muy claras, muy turbias ha sido todo eso".

Esta sorpresiva vuelta de tuerca agrega un elemento fascinante al concierto, convirtiéndolo en un acontecimiento que va más allá de una simple celebración musical. Los seguidores ahora aguardan con aún más expectación este homenaje, ansiosos por descubrir cómo se resolverá este misterio tanto durante la actuación como en los días posteriores al evento.

La incertidumbre sobre la presencia de Arena Hash en este tributo a Pedro Suárez Vértiz tiene a los seguidores en suspenso, mientras que su hermano Patricio espera con la esperanza de que la verdad se revele y se haga justicia en este evento dedicado a honrar la memoria de su hermano. Solo queda esperar a los próximos días hasta el esperado día del concierto homenaje.