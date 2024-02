"No hay pruebas": Rosángela Espinoza respondió a rumores sobre presunto amorío con Christian Cueva

Luego de Christian Cueva confirmara que engañó a su esposa Pamela López con Pamela Franco, se han generado diferentes rumores sobre más amoríos del futbolistas. Entre ellos, está Rosángela Espinoza, quien ha sido vinculada al pelotero por una tercera persona, el cual reveló que habrían tenido un amorío. No obstante, la chica selfie ha salido a desmentir estas afirmaciones. ¿Cuál será la verdad? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rosángela Espinoza responde a rumores de amorío con Cueva

Todo inicia con las revelaciones de Armando Tafur, un examigo de la influencer, quien dejó entrever que el futbolista y la influencer habrían tenido coqueteos. Sus declaraciones son del 2019 y ahora que se ha revelado que Cueva habría tenido más infidelidades, toda la atención se centró también en la chica selfie.

"Ellos habían hablado por Instagram. Christian buscó a Rosángela por Instagram. 'He conocido a Cueva. Súper chévere, es chatito, feíto. Pero el hue*** como que me quiere 'hacer' pues' (...) Ese tiempo te acuerdas que ella estaba en El Gran Show, estaba bailando con su bailarín y él grabó un video. Ellos ya se conocían por Instagram. Si cuento esto ante cámaras, a su mujer le va a dar otro ataque", contó Armando Tafur en el programa de Magaly, en el 2019.

Chica selfie desmintió rumores

En declaraciones para el programa 'Magaly TV La Firme', en el 2019, la popular 'chica selfie' negó rotundamente haber tenido una relación con los peloteros Christian Cueva y Carlos Zambrano. Según dijo, no hay pruebas de esos rumores.

"Ya empiezas con eso, no hay nada, no sé qué ha pasado, no entiendo por qué han sacado esos titulares, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores. Estamos hablando en el año 2016, no pueden especular cosas que en la actualidad no hay y antes menos (...) Él quería conocerme, eso fue lo que pasó. Me apoyó en El Gran Show cuando estaba en sentencia", dijo.

Por otro lado, Tras haberse descubierto la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco, el pelotero ahora busca reconciliarse con su esposa. Recordemos que la cumbiambera declaró para televisión nacional cómo fue su amorío clandestino con Christian Cueva, a pesar de haberlo negado rotundamente en diversas oportunidades. Ahora, el futbolista está en el ojo de la tormenta, pues ha recibido diversas críticas y su esposa decidió dar por finalizada su relación.

Ante ello, todo indica que el pelotero no se rendirá y buscará la reconciliación con Pamela López, pues en pleno Día de San Valentín, 'Cuevita' le envió un ramo de tulipanes a su aún esposa. Y es que el programa "Amor y Fuego" reveló nuevas imágenes de este hecho en donde Christian Cueva envía un ramo de flores. De igual forma, detallaron que tuvieron una conversación con la persona encargada de enviar el arreglo floral.

"No sé cómo le manda, le digo, pero me manda el ramo de flores, el más grande. Yo quiero verlo en la mesa", se le escucha decir a una mujer. Mientras que en la tarjeta dice: "Siempre te amaré, perdóname por todo"