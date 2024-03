¡No le digas! Michelle Alexander "destruye" a Magaly Medina: "Bien conchuda para hablar de guapura"

¡Se la mandó! Magaly Medina es una de las principales críticas de América Televisión y una de sus "víctimas" es Michelle Alexander. La "Urraca" no está de acuerdo con las novelas que brinda la productora a través de "Del Barrio Producciones", en especial con los protagónicos que tiene Andrés Silva, a quien incluso lo ha criticado por su aspecto físico. La suegra de Ethel Pozo decidió no callar más y le respondió con todo a la conductora de televisión, calificándola de "conchuda" por hablar sobre personas guapas.

Michelle Alexander le dice de todo a Magaly Medina

Hace unos meses, Magaly Medina despotricó en contra de Michelle Alexander por los roles protagónicos que obtenía Andrés Silva en sus producciones. Para la conductora de espectáculos, el actor obtenía el papel principal de las novelas de "Del Barrio Producciones" solo por ser el yerno de Michelle Alexander.

Tras varios meses en silencio y sin responderle, la productora no calló más y decidió mandarle tremendo misil a la esposa de Alfredo Zambrano. Esto sucedió al terminar la conferencia de prensa de "Los Otros Concha", cuando los medios de comunicación se acercaron a consultarle por las polémicas declaraciones de Magaly Medina.

"Cierta gente que se tiene que tragar sus palabras, y que finalmente su trabajo en la televisión es ese, ser la envidiosa...", señaló Michelle Alexander, quien a su vez destacó que Andrés Silva esté trabajando en otras producciones televisivas y teatrales.

Además, respecto a las burlas por el aspecto físico que realizó Magaly en contra de Andrés Silva, la suegra de Ethel Pozo se mandó con todo y le envío un contundente mensaje a la conductora de espectáculos.

"En realidad finalmente un tema de quién es guapo y quién no es guapo es un tema subjetivo para cada quién, pero hay que ser bien conchudo para hablar de guapura nada más, es muy subjetivo, creo que es superficial finalmente", agregó.

¿Acomplejada?

Para terminar de "rematar" a Magaly Medina, la productora fue consultada por el motivo por el cual Magaly Medina criticaría constantemente el aspecto físico de las personas.

Michelle Alexander señaló que posiblemente se trataría de un "acomplejamiento" por parte de Magaly Medina, además de indicar que le tiene sin cuidado las críticas en su contra.

"Debe ser un complejo, pero finalmente no me interesa, si ella o Perica Pérez es feliz hablando así, bien por ellas y si les va bien también, es problema de ellos, yo no pienso así, no me interesa, a mí no me importa y creo que a André tampoco le interesa", finalizó.