¡No lo perdona! Pamela López inicia su proceso de divorcio con Christian Cueva

En el programa de 'Magaly Tv la Firme' se anunció mediante la abogada de Pamela López que iniciará su proceso de divorcio debido a la falta de respeto, lealtad y compromiso de parte de Christian Cueva.

En los últimos días Chollywood quedó con la boca abierta luego de que se descubriera que Cueva mantuvo una relación clandestina con Pamela Franco, incluso hasta el día de ayer se supo que Chris Soifer también sería otra de las mujeres con quien fue infiel el pelotero.

El fin de un matrimonio

El día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme' Claudia Zumaeta fue invitada al set como representante legal de Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva.

La abogada reveló los planes de la señora López a raíz de los escándalos suscitados en estos últimos días donde su imagen como mujer ha sido manchada debido a las infidelidades de su esposo.

Según Zumaeta, lo que se plantea hacer es llegar a una conciliación para que Cueva pueda cumplir con la manutención de sus hijos sí como la división de bienes, para después formalizar el divorcio por vía notarial.

Claudia Zumaeta reiteró que no es el objetivo 'atacar' sino llegar a una conversación con Cueva para que pueda asumir sus responsabilidades como padre.

"La señora López desea interponer un proceso de divorcio por todo lo que se ha visto en televisión y por todas las pruebas que se han develado a nivel nacional, y obviamente esto causa un perjuicio para ella, su salud mental, su estabilidad emocional, para sus hijos", manifestó la experta en leyes.

Zumaeta también señaló que no han establecido ningún tipo de diálogo ni pacto extrajudicial ni oferta alguna de parte del jugador, aunque el programa 'Magaly TV, la firme' mostró imágenes de él visitando su estudio jurídico para encontrarse con ella, pero —según dijo— sin concretar nada.

Asimismo, la representante legal aseveró que el divorcio se llevara a cabo por causa de infidelidad.

"Hasta el momento, no tenemos ninguna negociación, no tenemos ningún acuerdo extrajudicial ni ninguna propuesta. El consejo que cualquier abogado le podría dar a su cliente es que, si existe alguna causal de infidelidad o un hecho tan lamentable público que destruye a alguno de los cónyuges, debe y tiene que asistir al Poder Judicial para el divorcio", agregó.

¿Christian Cueva admite varias infidelidades a Pamela López?

En la llamada sorpresa al programa MQM, Christian Cueva dejó a todos boquiabiertos. Admitió que cometió muchos errores y que su familia pagó las consecuencias. Una confesión en vivo que nadie se esperaba.

Sin tapujos, Cueva soltó el mea culpa: "No me justifico, soy una persona que vivió muchos episodios en mi vida. La vida me cambió de un momento a otro y bueno, tuve que seguir mi camino, y en ese camino me equivoqué muchas veces". ¡Palabras fuertes y sinceras! Entonces, se equivocó varias veces.

Más adelante de la entrevista, la entrevistadora María Pía Copello le señaló: "Pero Christian hay más personas involucradas en esto. Además, hay más mujeres...". Christian responde cambiando su tono de voz de lamentándose a serio: "Vuelvo y te repito, quien tenga que hablar que hable. Esto yo no lo voy a hablar más, yo te dije".

Pía responde: "Lo que pasa es que yo te insisto por tus hijos...". Christian Cueva sonando molesto dice: "Vuelvo y te repito, no pertenezco a ese mundo (del espectáculo) quien hable, quien tenga que decir algo, pues que le diga. Porque ya me han comentado algo. Pero eso sí, yo ya no lo veo públicamente".