"No lo puedo aceptar": Domínguez será entrevistado en "El Reventonazo de la Chola" y rechaza premio al "Fiel del 2023"

¿Otra vez? Christian Domínguez continúa en el "ojo de la tormenta" tras sus infidelidades a Pamela Franco con Mary Moncada y Alexa Samame. El cantante ha vuelto a aparecer en "América Hoy" desatando la incomodidad de usuarios en redes y ahora hará lo propio en "El Reventonazo de la Chola". En el adelanto del programa de Ernesto Pimentel, se puede ver que el cumbiambero ofrecerá una entrevista exclusiva donde hablará sobre su ampay y, además, rechazará el premio al "Fiel del 2023".

Christian Domínguez en entrevista con "El Reventonazo de la Chola"

"El Reventonazo de la Chola" vuelve completamente recargado para su temporada 2024. En un adelanto difundido por América Televisión, se ve a Christian Domínguez, el denominado "infiel serial", en una entrevista exclusiva para el programa de Ernesto Pimentel.

"Comenzamos la nueva temporada de "El Reventonazo 2024" con una entrevista exclusiva a Christian Domínguez", se escucha en la promoción del programa a la voz en off. Además, se puede ver a Manolo Rojas (quien caracterizará al cantante) entregarle nuevamente el premio al "Fiel del 2023" al cantante.

Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando el propio Christian Domínguez rechazó el galardón, quizás, conmovido por su conciencia tras las infidelidades a Pamela Franco. "No lo puedo aceptar", indicó el cumbiambero.

Cabe destacar que Christian Domínguez fue reconocido como "El Fiel del 2023" el año pasado en el último programa de "El Reventonazo de la Chola". En aquella oportunidad, el cantante se mostraba más que feliz junto a Pamela Franco y nada hacía presagiar que le estaría siendo fiel con Mary Moncada o Alexa Samame.

¿Cuántas veces Domínguez le fue infiel a Pamela Franco?

Hace varios días, Christian Domínguez se presentó en el set de "América Hoy" y se sometió a las preguntas EN VIVO de Ethel Pozo y Janet Barboza. Una de las tantas cuestiones era saber cuántas veces le había sido infiel a Pamela Franco y, en una catarsis, el líder de "La Gran Orquesta" reconoció lo que, quizás, era un secreto a voces.

"Yo me he equivocado más de dos veces. Me he equivocado muchas veces", reconoció sin dar un número exacto de las infidelidades que cometió. Ethel Pozo insistía en saber cuántas veces había sido infiel, sin embargo, Domínguez no fue específico. "Muchas veces me he equivocado. Desde que yo emito o recibo un mensaje y lo acepto, ya me estoy equivocando", señaló.

Con esto, termina por confesar las innumerables infidelidades que cometió durante su relación con Pamela Franco, por lo cual, no se descarta que salgan más mujeres a hablar sobre un romance clandestino con el cantante.