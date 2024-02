"No me cansaré de pedir perdón": Christian Cueva se pronuncia tras escándalo y se muestra arrepentido de sus actos

El futbolista Christian Cueva se pronunció en sus redes sociales luego de haber estado involucrado en un escándalo con Pamela Franco, con quien mantuvo una relación clandestina. Ante ello, 'Cuevita' reconoció sus errores y pidió disculpas públicas por todo lo sucedido a su familia. De igual forma, sostuvo que su vínculo con la cumbiambera fue un error y que por ello decidieron alejarse. Recordemos que según las revelaciones de Franco, ella tuvo una relación con Cueva de idas y venidas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Cueva se pronuncia tras el escándalo con Pamela Franco

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta y de que se revelara su infidelidad con Pamela Franco, el futbolista Christian Cueva se pronunció en sus redes sociales. Él reconoció el error que cometió y dejó en claro que está desligado de la cantante de cumbia actualmente. Además, aprovechó en pedirle perdón a su esposa y a sus hijos por todo el daño causado. Recordemos que en las últimas semanas muchos rumores estaban circulando al respecto. Ahora, luego de que Pamela Franco haya sido entrevistada en Mande Quien Mande, su amorío con Christian Cueva su confirmó.

Comunicado de Christian Cueva

"Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto de ellos, quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón", escribió.

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar", agregó.

Está recibiendo ayuda

En sus declaraciones, Christian Cueva reafirma su amor a su esposa Pamela López y a la vez asegura que está recibiendo ayuda para poder solucionar temas internos que pueda tener. De esta forma, se entiende que el futbolista buscará recuperar a su familia.

"Pido a Dios, públicamente, su perdón, sé que su amor y generosidad sin límites, me mostrarán el camino para corregir lo mal hecho. Estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada. Estoy arrepentido y quiero enmendarme. Mientras tanto, estoy, a la vez recorriendo el camino que debo andar, para volver a ser quien puedo ser: alguien mejor de quien fui", finalizó.