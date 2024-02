"No me gusta fingir": Lucho Cáceres rechaza tajantemente ingresar a "El gran chef famosos"

¿Son falsos? "El gran chef famosos" empezó su camino en la televisión peruana desde el 1 de mayo de 2023. Durante todas sus temporadas, han pasado distintas figuras de "Chollywood" por el programa y hay muchos que han manifestado su deseo de estar en el mencionado espacio televisivo. Sin embargo, pese al gran revuelo que ha causado en la TV, Lucho Cáceres, siempre polémico y frontal, señaló en una entrevista con el "Flaco" Granda que no podría estar en una edición del reality de cocina y explicó, con contundencia, sus razones.

¿Por qué Lucho Cáceres no estaría en "El gran chef famosos"?

Una de las voces más polémicas en el espectáculo nacional es Lucho Cáceres. El actor "no tiene pelos en la lengua" y siempre expresa su postura de diversos temas, pese a que muchos no la compartan.

Esto no lo limita en lo absoluto y esta vez habló sobre "El gran chef famosos". El programa de Latina Televisión ha marcado un antes y un después en la TV peruana y muchos programas han querido imitarlo, tales como Esto es Guerra o Mande quien mande.

El reality de cocina ha mostrado una cara desconocida de muchos famosos dentro del programa y una de las características principales es la alegría y el buen humor que transmiten en las pantallas. Lucho Cáceres, reconocido actor, habló sobre el mencionado espacio televisivo y señaló que no podría aguantar una temporada en la cocina.

"Ahí (en "El gran chef famosos") es de lunes a viernes son horas. ¿Y si ese día no tengo ganas de sonreír? Yo no voy a estar con una cara... no pues, no es así. No vas a ir a una reunión para estar ahí a un lado todo aburrido", contó Lucho Cáceres al "Flaco" Granda.

Además, argumentando más su manera de pensar, señaló también que podría haber alguna "fricción" en el programa con algún participante que podría no caerle muy bien. "¿Y si me toca con alguien que no me vacila? Tengo que fingir que me cae chévere. Todos se abrazan, se caen bien, se mandan fuerzas. Tendría que fingir y no. Si tengo que fingir le doy vida a un personaje", sentenció.

Reafirma su postura

Hace unos meses, el actor había ofrecido una entrevista para el canal de YouTube "Cinesmero" y también había hablado sobre "El gran chef famosos". Lucho Cáceres contó que el programa era mucho de su agrado, sin embargo, descartó participar en él.

"Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque tienes que tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido?, no es como sentarme a conversar contigo", explicó en un inicio.

Sin embargo, en aquella oportunidad no descartó entrar al reality de cocina con un "papel antagónico" y deslizó que podría darse más adelante. "Lo pensé, pero es hacerme el coco y es crearme algo para estar ahí como personaje. Ir a brincar, saltar, no sé...", explicó.