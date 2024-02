"No me quedaré callada": Milena Warthon responde al acoso que recibe en sus redes sociales

La ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2023, Milena Warthon, ha generado preocupación entre sus seguidores al revelar en Instagram que viene siendo víctima de acoso sexual, y compartió una serie de comentarios ofensivos. Ante ello, la cantante no se quedó callada y se defendió de todos estos comentarios. Incluso, hizo un llamado a sus seguidores para que no permitan ningún tipo de acoso y se unan a la lucha en contra de ello. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milena Warthon responde a sus acosadores en redes

La artista hizo pública su denuncia en video, revelando que ha sido objeto de acoso sexual por parte de cientos de usuarios mediante comentarios "inapropiados y morbosos" sobre su cuerpo. Milena Warthon expresó: "Estoy siendo acosada. Hace unos meses que mis redes sociales se han llenado de comentarios fuera de lugar sobre mi cuerpo. Me siento sobresexualizada y atacada por comentarios misóginos de hombres malintencionados. He decidido dar un paso muy importante: no quedarme callada".

La cantante peruana reflexionó sobre el impacto de los comentarios, señalando que evidencian un problema social alarmante: "Estos comentarios reflejan la normalización de la falta de respeto y la carencia de educación en una sociedad que sigue siendo machista y precaria en valores. ¿Esta es la sociedad en la que quieres vivir?", cuestionó. Finalmente, Milena hizo un llamado a sus seguidores en la red social, instándolos a no normalizar estos actos de violencia y a unirse en la lucha contra el acoso sexual en línea.

Conquistó Viña del Mar

El 20 de diciembre de 2022, Milena Warthon anunció a través de las redes sociales que su canción "Warmisitay" fue seleccionada para formar parte de Viña del Mar en la categoría 'Competencia Folclórica'. Este tema está inspirado en su abuela Teresita

Tras la participación de los representantes de Chile y México, los presentadores de Viña del Mar anunciaron que Milena Warthon ganó la 'Competencia Folclórica'. El público estuvo de acuerdo con los resultados, pues ovacionaron a la "Warmisitay" cuando se le entregó la Gaviota de Plata, aunque un integrante de la banda colombiana Bazurto All Stars demostró que no estaba contento con su triunfo.

"Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras. Esta gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas", expresó la intérprete de "Agua de mar" en sus redes sociales.

"Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente", añadió Warthon.