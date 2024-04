"No es mi rollo": ¿Cristian Rivero no se siente cómodo trabajando en "Esto es Guerra"?

¡No le gusta nada! Esta temporada de verano, "Esto es Guerra" sorprendió a todos sus seguidores al tener cuatro personas en la conducción. Katia Palma, Johanna San Miguel, Renzo Schuller y Cristian Rivero son los encargados de defender a combatientes y guerreros, sin embargo, no todos estarían conformes. El último en mención ha sorprendido a todos al revelar en una reciente entrevista lo que le incomoda del reality de competencia y muchos especulan que no estaría nada cómodo. ¿Qué dijo?

¿Cristian Rivero no está cómodo en Esto es Guerra?

Han pasado poco más de dos meses desde que Cristian Rivero decidió asumir la conducción de "Esto es Guerra". La temporada de verano del reality de competencia sorprendió con la presencia de cuatro conductores, entre los que destaca la pareja de Gianella Neyra.

Sin embargo, no todo sería felicidad, ya que en una reciente entrevista con Christopher Gianotti, el exconductor de "Yo Soy" sorprendió al revelar que hay algunas cosas que le disgustan de su actual trabajo.

Una de ellas es hablar de la vida de terceras personas. Para Cristian Rivero, opinar sobre lo qué le pasa a diversas figuras de "Chollywood" no es dable, ya que no le gusta meterse en la vida de nadie.

"Cuando se da la situación trato de mantenerme lo más neutral posible. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie ni hablar de la vida de nadie porque nadie sabe, realmente, qué pasa en la interna", señaló.

"Es doloroso ver gente, amigo o no amiga, conocida o no conocida, equivocado o no, sufrir en televisión y tener que dar explicaciones de algo que es su vida. Si ellos se arreglan o se amistan, o si no lo hacen, no es mi rollo, brother. No es mi rollo. Lo que yo consumo de esa persona es lo que me da su trabajo", precisó.

No sabe que pasará

Además, compartió su preocupación sobre su futuro laboral. Resulta que su contrato con "Esto es guerra" (EEG) está próximo a expirar y no tiene ninguna noticia al respecto sobre si continuará o no.

En una entrevista, Cristian Rivero confesó: "La oferta de EEG llegó el 18 de enero, y el 23 ya estaba parado (en el reality) y eso es lo que hay ahorita, qué pase más adelante no sé. Yo hasta el 30 de abril tengo con la temporada de verano, lo que venga más adelante no tengo la menor idea". Parece que nadie le ha dicho si seguirá o no en el show, y su contrato está a punto de expirar.

La adaptación de Cristian al programa no fue fácil al principio. "Se sintió como entrar a un colegio nuevo, pero con famosos. Sin embargo, con el tiempo, logró acomodarse y ahora se siente como en casa. "La verdad es como un partido de fútbol y cuando se termina somos patas", expresó entre risas.

Pero lo que más preocupa a los fans es si renovarán su contrato. A pesar de su buen desempeño y rápida adaptación, nadie sabe si seguirá siendo parte del programa. El mismo Rivero explicó que no sabe que pasará más adelante.