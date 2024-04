"No es nada fácil": Marcelo Tinelli revela que sus hijas "no pasan ni con agua" a Milett Figueroa

¿Se viene la ruptura? Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están en boca de todos. Atrás quedaron sus vacaciones en Punta de Este o los románticos mensajes que se dedicaban en redes sociales, ya que ahora parece que todo ha cambiado. Muchos rumores apuntan a una supuesta crisis en la relacion de la mediática pareja, sin embargo, ambos han salido a desmentir esto. Pero, como no todo es color de rosa, recientemente, el presentador argentino confesó que la modelo peruana no es del agrado de sus hijas, lo que representaría un problema en su romance.

Inicio de especulaciones

Hay especulaciones sobre el estado de la relación, incluso se ha dejado entrever que los hijos del presentador no habrían querido pasar tiempo con la modelo. Sin embargo, recientemente Yanina Latorre, conductora de LAM, ha revelado algunos detalles poco conocidos sobre la relación de Milett con la familia de su pareja.

En esta ocasión, la conductora sorprendió al afirmar que las hijas de Marcelo Tinelli no aceptan a la ex "Esto es Guerra" como la pareja de su padre. Según Yanina, las jóvenes la consideran una "trepadora".

"A las hijas le parece una trepadora, como que iba a usar al padre para conseguir laburo (trabajo). Un hombre poderoso, una chica linda y joven como Milett que vino. La verdad es que en el Bailando estuvo bien, tuvo algunos problemas con Salwe, nunca hubo vínculo", expresó la presentadora de LAM.

Por otro lado, indicaron que les habría desagradado la juventud de la novia y la rapidez con la que se desarrolló todo el romance. "Las chicas reticentes, viene su papá con novia joven y dices: ten cuidado. Arrancó muy rápido (el romance)", acotó la conductora de televisión.

Marcelo Tinelli lo confirma

Todo lo declarado por Yanina Latorre desató más especulaciones en torno a la mala relación entre las hijas de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. Ante la ola de críticas, el presentador argentino decidió romper su silencio y según reveló Marina Calabró en el programa "El Observador 107.9", el conductor le habría confesado la mala relación entre sus hijas y la modelo peruana.

"Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere. Yanina no quiere a Milett. Me la re contra bocha, lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a nadie de los novios de mis hijas, no corto ni pincho" , dijo Marcelo Tinelli.

A su vez, Yanina Latorre reveló que le parecería injusto que Tinelli se moleste con ella debido a las declaraciones que dio. Incluso, también se refirió a Milett Figueroa y señaló que su silencio le parece extraño.

"Ya el silencio es raro, pero bueno. Ella actualmente está en Perú, porque viste que también se dudaba de si estaba en Argentina. Escuchen a lo que llegamos con LAM, tenemos el registro migratorio de Perú, Milett está en Perú, pero también ahí está desaparecida y no da notas y no le contesta a nadie", concluyó.