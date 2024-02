"No nos dejaron presentarnos", Pamela Franco hace denuncia y revela que no la dejaron cantar en Trujillo

Pamela Franco vivió un incómodo momento luego de dirigirse hacia Trujillo para realizar una presentación junto a su orquesta, sin embargo, Esto no se dio debido a la intervención policial.

La ex de Christian Domínguez se mostró indignada y fastidiada ya que no solamente la perjudica a ella como cantante sino también a su equipo quienes esperaban esta presentación.

¿Trujillo no la quiere?

Pamela Franco usa sus redes sociales para contar la triste experiencia que vivió luego de tener una presentación en Trujillo la cual nunca se dio debido a la acción de las autoridades quienes afirmaron que no iba a ser posible su presentación.

La cantante afirmó que se sentía muy apenada ya que otros artistas sí se habían presentado con normalidad pero justo cuando le tocó su turno diversas patrullas se presentaron en el lugar para evitar que se subieran al escenario.

"Teníamos que terminar en Trujillo porque teníamos la presentación en el restaurante Oceanía y no nos han dejado presentarnos, supuestamente dicen que por permisos... Raro porque todos los fines de semana se presentan grupos y nunca hay problema", dijo inicialmente Pamela.

La artista dejó entrever que habría una mano negra que no le permitió su presentación en el local.

"Justo hoy que me presento vino la prefectura, tres si no me equivoco, una cantidad de patrullas, policías, Dios mío parecía que habían matado a alguien", agregó.

Incluso Franco reveló que fue demasiada intervención policial solo para que su grupo no se presentara y recalcó de estar bastante triste ya que le parece raro todo lo sucedido solo con su orquesta.

"Lamentable la verdad por este hecho estoy triste porque no se trata solamente de mí sino de todo mi equipo que se queda sin trabajo o sea y la verdad que las causas están raras", recalcó.

Finalizó diciendo que se queda con el cariño de la gente ya que anteriormente se había presentado también en otra zona de Trujillo y aseveró que recibió todo el amor de su público.

"Me quedo con el cariño del público, las cosas, personas negativas seguiré chambeando porque viene mucho más", concluyó.

Usuarios responden y la parchan

Por otro lado diversos usuarios han comentado que este suceso que ha vivido Pamela Franco no es porque Trujillo tenga algo personal con ella sino porque están atravesando un estado de emergencia que al parecer no estaba enterada la cantante.

"Acaso no sabe que estamos en estado de emergencia", "Trujillo no gira en torno a ti", "aprende a respetar las leyes o infórmate", "parece que no sabe nada de lo que pasa en nuestro país", "Eso es culpa de quien te contrató no de las autoridades que solo hacen su trabajo", comentaron algunos.

El 12 de febrero el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, anunció la decisión del Ejecutivo de declarar, por 60 días calendario, el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, en La Libertad.



Con esta medida, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) con apoyo de la Policía asumirán el control del orden interno en Pataz, ante el incremento de delitos conexos de la minería ilegal como la explotación sexual, el tráfico de armas e insumos químicos, el proxenetismo, entre otros.



"El crecimiento de la minería ilegal en Pataz es descontrolado. Nos enfrentamos a 20 bandas organizadas" advirtió el jefe del Gabinete Ministerial, tras sesión del Consejo de Ministros.



En tanto, en Trujillo la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las FF. AA., ante el aumento de delitos como homicidios, robos y hurtos.



"Existen una serie de bandas y organizaciones criminales que hacen daño, especialmente, a las zonas más pobladas de Trujillo. Por ello, conjuntamente con las autoridades regionales y locales, haremos frente a esta ola delincuencial" añadió.