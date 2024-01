¡No para! Magaly Medina revelará más chats y audios de Christian Domínguez y su rubia tentación

El escándalo sigue haciendo olas en el mundo de la farándula. Esta vez, Magaly Medina promete revelar más pruebas impactantes de los encuentros secretos entre Christian Domínguez y Mary Moncada. La polémica se intensifica con audios y chats que pintan un cuadro aún más comprometedor.

Magaly Medina revelará más chats de Christian Domínguez y su rubia tentación

La farándula sigue caliente tras el ampay de Christian Domínguez y Mary Moncada, y Magaly Medina está dispuesta a seguir destapando más de esta aparente relación clandestina. Hoy, Magaly Medina nos trae más pruebas de los secretos encuentros entre el cumbiambero y la rubia tentación. Estamos ante un escándalo en aumento.

Después del impactante ampay que nos dejó con la boca abierta, llega la secuela: más chats y audios de los encuentros clandestinos entre Christian Domínguez y Mary Moncada. Magaly Medina está decidida a poner todo sobre la mesa, y estas pruebas nos llevarán al siguiente nivel de chismes y revelaciones.

Los mensajes de WhatsApp son de no creer. Domínguez soltando perlas como "Oh por Dios, eres una belleza. Blanquita bella". La cosa se pone intensa con "Te voy a extrañar" y un cierre emotivo con "Tqm (te quiero mucho) (emoji de besos)". Es como una novela, pero mejor.

Incluso la promoción muestra un audio revelador donde Domínguez, le reclama aparentemente por no verse. "¿Cómo estás, mami? Solo quiero que me digas más o menos cómo va a ser estos días, porque... No me dices nada, ya el lunes cómo es, el martes cómo es. Tienes que decirme, amor", dice Domínguez.

Karla Tarazona no quiere hablar y Mary Moncada ya había dado algunos adelantos

Pero esto no es todo. Cabe señalar, que Karla Tarazona, en una entrevista en vivo, soltó la bomba y cortó la llamada cuando le preguntaron sobre Christian Domínguez. Se nota que las aguas están agitadas. ¿Qué tiene que decir Karla, la ex de Christian, sobre el ampay de Domínguez y su desliz con Pamela Franco?

"No pienso hablar tampoco, voy a dejar en claro las cosas porque estoy cansada de que me escriban, llamando y que me estén preguntando por un problema que a mí no me compete", precisó. Además, destacó que no hablará por respeto a sus hijos y a los de Christian con Pamela. "Yo no pienso tocar el tema ni hablar de esta situación, no tengo vela en este encierro", enfatizó.

En una charla con Magaly Medina, Mary Moncada se sinceró y cuenta todos los detalles. Desde cómo empezó el coqueteo con Christian Domínguez en el escenario, el intercambio de números y cómo se desarrollaron los encuentros a escondidas.

Magaly no solo nos cuenta la historia, sino que también nos muestra un video que es la prueba del delito. El contacto visual y los flirteos entre Domínguez y Moncada. La gerente de banco relata todo desde el principio, incluyendo cómo alguien cercano a Christian se le acercó para pedirle su número. La historia se pone más picante.

La farándula está que arde, y Magaly Medina no para. Esta noche, más chismes jugosos, más pruebas y más revelaciones en "Magaly TV La Firme". No te pierdas el próximo episodio de este drama farandulero que tiene a todos al borde del asiento.