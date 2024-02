¡No la pasa bien! Serenos de San Isidro acaban con cumpleaños de Deysi Araujo ¿Qué pasó?

Como se recuerda, la vedette Deysi Araujo dejó su barrio de San Juan de Lurigancho para mudarse a un exclusivo departamento en San Isidro, gracias a su esfuerzo diario.

Es por ello que la bailarina decidió celebrar sus 43 años en su departamento junto a algunas amistades pero el serenazgo del distrito acabó con esta celebración.

Le malogran la fiesta

Deysi Araujo hace algunos meses presumió a través del programa de Magaly TV la firme su nuevo departamento ubicado en una zona exclusiva de San Isidro, esto fue posible gracias a los ahorros de su esfuerzo diario en su trabajo por lo que pudo mudarse y gozar de los lujos que ella misma se ha ganado.

Es por ello que la pelirroja decidió celebrar sus 43 años este último martes, sin embargo, los vecinos del condominio no les agradó esta idea por lo que recurrieron al serenazgo del distrito.

En su fiesta de cumpleaños destacó la música huayno a todo volumen mariachis la presencia de Mark Vito, Susy Díaz, el cantante de 'Clavito y su Chela', Paloma de la Guaracha y la 'Negra Petróleo'.

Sin embargo, los vecinos no les gustó que si realice una fiesta justo un martes por la noche por lo que tomaron la drástica decisión de llamar al serenazgo quién llegó al domicilio para terminar con la diversión.

"Todo estaba hermoso todo estaba bonito porque era una reunión pequeñísima, los más íntimos. Sin embargo mandaron a la municipalidad a las 9:30 de la noche y bueno, empezaron a tocar la puerta. Me estamos tirando muchísimo", dijo la pelirroja.

Pese a las advertencias Deysi no quiso terminar con la celebración por su onomástico por lo que el serenazgo volvió a su casa pasada la medianoche para terminar definitivamente con la celebración.

"A las 12:30 de la noche mandaron una cámara para que esté parado en la puerta de mi casa. Paloma es un poco escandalosa pero los demás han estado tranquilos", dijo Araujo.

Pese a tener toda la actitud y emoción de continuar con su cumpleaños esto no fue posible debido a la acción de los serenazgos quiénes no permitieron que esto continúe.

Cabe resaltar que esta es la segunda vez quedé y se hará bajo denuncia que la hostigan en su propia vivienda ya que anteriormente sus propios vecinos se quejaron por sus visitas.

No es la primera vez

Deysi Araujo, junto a sus amigas Paloma de la Guaracha, la 'Negra Petróleo' y el chamán, que fueron parte del problema en San Isidro, asistieron al programa de Samuel Suárez "Todo se filtra". Y hablaron sobre el incidente en el edificio, así como la discriminación que sufrieron.

Deysi Araujo expresó su indignación y comentó que incluso la amenazaron con prohibirle entrar a su propio hogar. "Es súper indignante. Créeme, si te muestro mi celular, el WhatsApp, donde me dice: 'Te vamos a prohibir la entrada'", afirmó, contando con el respaldo y testimonio de Paloma de la Guaracha, la 'Negra Petróleo' y el chamán.

De pronto, Deysi Araujo explicó que se mudó para estar más tranquila que en su antiguo hogar, pero que esta situación no se la esperaba. "Créeme que yo, todas las cosas que tuve que pasar allá y pensé que iba a estar en un lugar tranquilo y me molesta eso. ¿Entiendes?", exclamó con la voz quebrándose, reflejando su impotencia.

Samuel Suárez empatizando con la situación dijo que se imagina que Deysi tenía una expectativa de vivir ahí con su hijo. Además, el conductor expresó que debe ser difícil que irrumpan esa tranquilidad, ese sueño que quiso construir un nuevo hogar.

"Sí, claro. Y lo peor es que me mandan a mi WhatsApp fotos de periódicos en donde a mí me estaban extorsionando. Yo no tengo la culpa que me hayan extorsionado. Cualquiera puede ser víctima de eso", respondió Deysi recordando la extorsión que sufrió en su exvivienda en San Juan de Lurigancho.

Además, mostró la frustración que siente por cómo la han tratado. "No es justo que me traten como una delincuente, porque me trataron como delincuente, como si yo era un peligro para ellos ahí. Me dicen: 'Toda la gente de acá está muy enojada, porque tú has venido acá'. ¿Qué culpa tengo yo, dime? Que me hayan extorsionado", dijo afectada.