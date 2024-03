¡No pisará el palito! Handa arremete contra Leslie Shaw y marca distancia de pleitos: "Ya no tiene shows"

La artista urbana Handa declara que ha decidido no involucrarse más en discusiones con Leslie Shaw, ya que prefiere ser reconocida por su talento y no quiere opinar sobre la música o el estilo de Shaw. Además, se destaca como una de las artistas que participarán en el All Music Fest 2.5. De igual forma, asegura que ya no caerá en las provocaciones ni en polémicas, pues ahora se centrará de lleno en su carrera musical. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Handa arremete contra Leslie Shaw

La polémica artista urbana Handa sostuvo que está más centrada que nunca en su carrera musical. Ante ello, marcó distancia de los pleitos con Leslie Shaw, pues asegura que quiere hacerse más conocida por su talento. Recordemos que meses atrás, ambas cantantes protagonizaron discusiones y polémicas que, para bien o para mal, aumentaron la popularidad de Handa. Ante ello, se dividió al público en redes sociales, pues hubo internautas que apoyaban a Leslie Shaw por su transparencia y otros que estaban del lado de Handa. No obstante, ahora la artista urbana dejó en claro que quiere dar un paso al costado en estas polémicas.

"Yo lamento mucho como me di a conocer con muchos peruanos, ya no merecemos más dimes y diretes, ya saqué bandera blanca. Yo me disculpo con todas las personas por haberme dado a conocer de esa forma, poniendo mi talento en segundo lugar porque creo que el talento a mí me representa y me respalda, así que ahora Handa va sacar muy buena música", empezó diciendo Handa.

"Sobre cantar gratis, olvídate, por algo estamos en festivales internacionales en lo que los empresarios están apostando por el talento peruano. Y este 16 de marzo voy a cantar en el All Music Fest 2.5 en el Centro Cultural Deportivo Lima, de Chorrillos, con Ñejo, Joz Z y Noriel como las principales atracciones internacionales", sostuvo para un medio local.

Leslie Shaw criticó a Yahaira Plasencia

Las declaraciones recientes de Leslie Shaw han generado controversia nuevamente, esta vez dirigiéndose no solo a Micheille Soifer y Handa, sino también a Yahaira Plasencia. La intérprete de la 'Faldita' estuvo como invitada en el podcast '¿Tú quieres show?' de ChiquiWilo y fue consultada por las cosas que conserva en su casa que probablemente lo usaría una persona de bajos recursos.

"Tengo ropa que ahora la veo y digo: Ay no, así se vestiría la Yahaira (Plasencia), la (Micheille) Soifer. Vestiditos así de mechas, con la costura mal hechas. ¿A quién más he visto más así feo? A la Handa, parece Leslie Shaw sin presupuesto", sostuvo la artista.