¡No podía creerlo! Pamela Franco cuenta la desgarradora respuesta de Christian Domínguez ante el ampay

La historia de amor y desamor entre Pamela Franco y Christian Domínguez sigue siendo dando que hablar, y la cantante no se guardó nada al revelar en "Mande Quien Mande" cómo reaccionó el cumbiambero y ella tras el ampay con Mary Moncada en "Magaly TV La Firme".

Pamela Franco y Christian Domínguez vieron el ampay juntos

En una entrevista reveladora en "Mande Quien Mande", Pamela Franco abrió su corazón sobre la reacción del líder de Christian Domínguez después de ser 'ampayado' con Mary Moncada en "Magaly TV La Firme".

En una entrevista franca, Pamela Franco compartió detalles de su confrontación con Christian Domínguez después de descubrir su encuentro con Mary Moncada. Según la cumbiambera, la reacción inicial de Domínguez fue desgarradora.

"Yo soy un poco ansiosa, depresiva, y en ese momento quise explotar, pero mi hija tuvo una reacción porque ella estaba despierta y no pude hacer nada por mi hija, pero después cuando estuvimos cara a cara le dije: '¿Por qué no me has dicho que ya no me quieres?' y él me dijo que las cosas ya no estaban igual".

Sin embargo, la historia no termina ahí. En una vuelta de los acontecimientos, Pamela Franco reveló que, con el tiempo, Christian Domínguez se retractó de sus palabras: "No sé si fue el momento porque después tuvimos una conversación y me dijo que había entendido mal. Desde que yo vi el ampay, yo sentí que él ya no me quería. No le encontraba otra explicación".

Pamela Franco aún ama a Christian Domínguez

Pero la confesión no se detiene en los desencuentros. A pesar de las revelaciones y los engaños, Pamela Franco admitió que aún ama a Christian Domínguez: "El amor no se va de la noche a la mañana. Yo amo a Christian Domínguez y es el papá de mi hija y no podría decir que no por una cólera o por lo que ha pasado. Solo el tiempo hará que asimile para saber qué va a pasar y hasta para perdonarlo".

No obstante, la artista también dejó en claro que siente que la situación no es igual en términos de sentimientos: "Yo siento que no me ama. Porque si él me hubiese amado, no hubiera hecho todo eso, ni conversado con ellas (...) después de varios días y de varias discusiones, hemos llegado a un punto de sentarnos por nuestra hija. Él no ha dicho que va a recuperar a su familia. Me ha dolido".

La historia de amor y desamor entre Pamela Franco y Christian Domínguez sigue siendo un drama que mantiene en vilo a la farándula. Seguiremos atentos a los próximos capítulos de este drama que parece no tener fin.