¡No puede ser! Natalie Vértiz abre su corazón y se sincera por ausencia de Yaco en "Estás en Todas"

¡Lo que faltaba! Las aguas en la farándula peruana están movidas luego de los escándalos por infidelidad de Christian Domínguez. A esto se le suma la separación de Christian Cueva y Pamela López, la cual habría sido por Pamela Franco. Y por si fuera poco, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi están en el ojo de la tormenta luego de que en el estreno de la nueva temporada de "Estás en Todas", el exchico reality brillara por su ausencia. La reina de belleza no tuvo más remedio que abrir su corazón y confesó el motivo detrás de la falta de Jacobo en el programa. ¿Están peleados?

¿Por qué Yaco Eskenazi no aparece en Estás en Todas?

Durante el año 2023, "Estás en Todas" sorprendió volviendo a sus inicios al tener tres personas en la conducción. Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y Choca Mandros formaron el trío de conductores del programa sabatino y se volvieron los favoritos de muchos durante las mañanas del fin de semana.

Debido a esto, los seguidores del espacio de América Televisión esperaban verlos nuevamente juntos en las pantallas, pero grande fue su decepción cuando esto no sucedió. En los días previos a la emisión de su primer programa de este año, "Estás en Todas" lanzó una promoción donde solo se observaba a Natalie Vértiz con Choca Mandros.

Este video despertó la inquietud y duda de los seguidores y ante tantas preguntas y especulaciones, Natalie Vértiz se sinceró. La reina de belleza abrió su corazón y reveló el fuerte motivo detrás de la ausencia de su esposo en el programa. ¿Estarán peleados?

" Él tiene muchos nuevos proyectos que muy pronto se irán enterando y desde acá le mandamos un abrazo, te amo mi amor, nos harás falta, pero estamos seguro de que con lo que hagas te irá increíble", indicó, descartando así una crisis con Yaco Eskenazi.

"Quiero agradecer públicamente por la amistad y acompañarnos en el 2023. Obviamente en esta temporada no ha arrancado con nosotros por los motivos que explicó Natalie", acotó Choca Mandros.

¿Peleas previas?

La gran interrogante sobre una presunta pelea o distanciamiento entre ambos empezó porque hace unos días, Natalie Vértiz reveló en una entrevista que había algunas actitudes de Yaco que no le gustaban.

"Me pico mucho más cuando son personas que me conocen y saben lo que me fastidia y lo que no. No me gustan las bromas o los trapitos sacados al aire en cualquier aspecto. Así sea en la tele, en una reunión familiar o con amigos. No porque sea perfecta pero no me gusta, me incomoda, esto no es una terapia de pareja", reveló Natalie Vértiz, para luego delatar a su esposo asegurando que lleva las bromas a otro extremo.

"Él lleva la broma a otro extremo, pero tiene tino. Tampoco puedo intentar cambiar a mi esposo. Entendí que él no va ser como yo quisiera que sea en un 100%, pero al menos un 90% sí", añadió.