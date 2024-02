"No puedo trabajar bajo presión": Hermanas Aguirre rompen en llanto durante "El Gran Chef X2"

Durante la última edición de El Gran Chef Famosos X2, las populares hermanas Celine y Marisol Aguirre no pudieron aguantar más la presión y terminaron explotando en llanto tras la calificación del jurado del reality culinario. Y es que ella se sintieron afectadas por todas las horas de arduo trabajo que tienen para preparar los diversos platillos que el concurso solicita. En esta ocasión, el plato a preparar fue un cabrito con seco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Celine Aguirre explotó en llanto

La nueva temporada del reality culinario está lleno de fuertes emociones. En ese sentido, las hermanas Aguirre protagonizaron un dramático momento al no soportar la gran presión que exige el reality. Y es que no es la primera vez que un concursante se quiebra durante el programa, ya que es claro lo exigente y constante que son los participantes cada día en la preparación de los diversos platos. Por ello, Celine Aguirre terminó explotando en llanto y confesó que en muchas oportunidades ha querido llorar. Esto motivo a que su hermana, Marisol Aguirre, la terminara consolando luego de la preparación del cabrito con seco.

"Yo me siento peor que cuando me portaba mal en el colegio y me llevaban a la dirección con los directores... estoy muy nerviosa", dijo Marisol Aguirre antes de probar lo que acababan de cocinar. Sin embargo, Celine se quebró en llanto al decir cómo se sentía. "No puedo hablar, porque lo único que quiero es llorar y salir corriendo, no puedo trabajar bajo presión", dijo entre lágrimas. En ese momento, su hermana se conmovió y corrió a abrazarla. "Ay me vas hacer llorar a mí, yo no quería llorar, no llores", le dijo reconfortándola.

"Yo estoy demasiado estresada, siento que la presión es demasiada para mí. Hace horas quiero llorar y salir corriendo", agregó Celine Aguirre.

Extrañan a Nelly Rossinelli

La cocina más famosa de la televisión ha juntado a todas las familias todas las noches ofreciendo la mejor competencia culinaria entre diversos artistas peruanos. Así 'El Gran Chef Famosos x2′ abrió el debate con la invitación al jurado de la chef venezolana Brenda Dávila, quien además es pareja del cocinero Giácomo Bocchio. En ese sentido, hubo polémica en las redes sociales. No obstante, una gran parte del público mostró su respaldo, pero aún así extrañaron la presencia de Nelly Rossinelli.

"Brenda es chef y está ahí por recomendación de Giácomo, así como pasó con Khabir y los otros chefs que en algún momento lo reemplazaron. no sé por qué hacen tanto drama porque ella vaya un día", "Excelente Brenda!!!Se ve que sabe bastante. Que la vuelvan a invitar. No hagan caso a los odiadores profesionales", se leyó entre las opiniones.

"No tengo nada en contra de Brenda ¡pero extraño a Nelly!! ojalá regrese pronto de sus vacaciones. Y a la gente mezquina que habla mal de ella sin conocerla solo demuestran sus miserias como personas..no valen la pena", "Nelly vuelve! Vos sos la jurado tranquilidad", "Ya tenemos a Masías con sus comentarios ácidos , Nelly vuelve pronto, te extrañamos !".