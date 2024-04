¡No se quedó callado! Julián Zucchi arremete en redes tras anunciar carta notarial de Yiddá Eslava

La calma todavía no llega a la familia Zucchi Eslava, y es que Julián dio a conocer a través de su Instagram que Yiddá le había enviado una carta notarial por mencionarla en medios de comunicación.

Es así que el actor mandó una indirecta a través de sus historias pues no es la primera vez que se rumorea que ambos querían demandarse por el escándalo mediático que protagonizaron.

No se dan tregua

Julián Zucchi no se quedó callado luego de que le llegara la carta notarial de Yiddá Eslava donde la actriz le solicita que deje de hablar de su persona en medios de comunicación.

El actor dio a conocer esta noticia con una historia en su Instagram donde se ve la carta notarial de la actriz dejando en claro que los problemas todavía no terminan.

El argentino publicó una sugerente fotografía con una cinta en los labios donde dejaba bien claro: "Igual vengo de años de entrenamiento para no hablar", escribió el actor.

No se sabe si este mensaje lo dijo para dejar entrever que en su relación con Yiddá no salía decir nada para mantener la paz en la familia.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el actor publica mensajes en sus redes en relación a su pasado, al parecer esto ya le habría cansado a la popular Yiddá quien no quiso quedarse sin hacer nada.

Recientemente Julián decidió borrar sus estados para no crear más polémica que lo siga perjudicando.

03/04/2024

La popular actriz Yiddá Eslava fue abordada por las cámaras de "Amor y Fuego", quienes buscaban conocer su opinión sobre las amenazas de demanda de Julián Zucchi por exponer su infidelidad. Sin embargo, Yiddá tuvo una peculiar reacción que dejó a más de uno sorprendido.

La reconocida actriz Yiddá Eslava se encontraba disfrutando de un paseo por la calle junto a su pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, cuando fue abordada por el equipo de "Amor y Fuego". ¿El motivo? Las amenazas de demanda de Julián Zucchi, quien la acusa de difamación tras exponer su infidelidad.

Ante la incisiva pregunta sobre las declaraciones de Zucchi, Yiddá mantuvo una postura firme y decidida: "No voy a hablar de él, mi amor. Te agradezco muchísimo", dijo cortésmente al reportero del programa.

Sin embargo, la actriz no se dejó asustar y demostró su fortaleza de una manera muy particular: ¡cantando! Entonó las palabras de la canción "Mejor Que Ayer" de Diego Torres, transmitiendo un mensaje de superación y optimismo. "Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Cuídense mucho, sean felices caraj**", expresó con determinación.

Yiddá y Ángel demostraron estar unidos frente a las cámaras, sin permitir que los rumores y las amenazas perturben su paz.