¡No quería el papel! Efraín Aguilar revela que Mónica Sánchez tuvo dudas para interpretar a 'Charito'

Efraín Aguilar, el anterior productor y mente detrás de la renombrada serie 'Al Fondo Hay Sitio', compartió algunos pormenores sobre los comienzos de este proyecto, incluyendo el proceso de selección de los actores para interpretar los personajes que había concebido.

Por tal motivo, reveló que la reconocida actriz Mónica Sánchez tuvo dudas para interpretar el personaje de 'Charito' en un inicio. No obstante, el escritor de exitosas series contó cómo fue este proceso. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Sánchez tuvo dudas para interpretar a 'Charito'

Cuando Mónica Sánchez, quien actualmente encarna a 'Charito', le preguntó sobre la incorporación a su nuevo proyecto, 'Betito' expresó que tuvo dificultades para convencerla. Esto se debió principalmente a que ella consideraba como programas de menor calidad los espacios que él había producido en el pasado.

"En esa época era una gran actriz. La vi en una obra y estaba pensando en lo que nos faltaba. Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que 'Risas y Salsa', 'Así es la vida', 'Mil Oficios', eran para ella cosas de segunda categoría", comentó durante una entrevista con 'Café con la Chevez'.

Por un período, él persistió en persuadirla, incluso le ofreció un contrato de un año para brindarle estabilidad financiera. Por último, le aseguró que si no se sentía a gusto, tenía la libertad de marcharse en cualquier momento. Sin embargo, todo cambió con el paso de los días según contó Efraín Aguilar.

"Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año. Me dijo que si me podía contestar mañana. Al día siguiente me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer", añadió.

¿Cómo se convenció para el papel?

Después de iniciar las grabaciones con el elenco, Mónica Sánchez se convenció de que había encontrado su lugar y quedó satisfecha. También admitió que han mantenido una amistad hasta el momento, a pesar de tener desacuerdos políticos diametralmente opuestos que han causado algunas disputas.

"Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida. Ella tiene una posición política muy opuesta, hemos discutido... pero seguimos siendo amigos de verdad, nos queremos mucho, nos extrañamos, esa amistad no se perderá nunca", indicó el recordado productor.