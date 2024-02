"No salió muy bien, desaprobado": Marcelo Tinelli probó el ceviche de Milett Figueroa, pero no le gustó

Luego de que la modelo peruana ingresara al reality Bailando 2023, inició su romance con el conductor del programa Marcelo Tinelli. Por tal motivo, la pareja se ha consolidado y presumen su amor en redes sociales. Ante ello, Milett Figueroa se animó a cocinarle al conductor de televisión, pero él desaprobó su sazón. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa preparando ceviche

Con motivo de San Valentín, la modelo peruana se animó a sorprender a su pareja con el plato bandera del Perú, un ceviche. Recordemos que anteriormente ella no ha tenido problemas para preparar un pisco sour para Marcelo Tinelli. No obstante, en esta ocasión el conductor de televisión desaprobó la sazón de su pareja.

Por ello, el argentino, no tuvo problema en compartirlo en las redes sociales y evidenció que había mucha expectativa respecto a esta preparación. "Señor, es un momento histórico. Milett cazó el cuchillo y va a hacer ceviche por primera vez justo el Día de San Valentín, tremendo. Esperemos terminar bien... wow, acá podemos ver la concentración para el corte del lenguado. Acá están todos los elementos para hacer el ceviche que según ella es el mejor de Lima. Tiembla Gastón Acurio, Micha (Mitsuharu Tsumura) y muchos chef grosos de Lima", se le escucha decir a Marcelo Tinelli ante la risa de Milett, quien trata de concentrarse para seguir cocinando.

Marcelo Tinelli desaprobó el plato de su pareja

Luego de unos minutos de espera, el presentador recibió el plato en la mesa y aunque creía que había poco producto, afirmó que tenía muy buena pinta. "Señores, acaba de llegar el ceviche. (...) Vamos a probarlo, es muy poco, ¿no? para los dos. No sé, tiene muy buena pinta. Acá vamos, al infinito y más allá, veremos, el ceviche de Milett", agregó.

Incluso, el jurado de "El Gran Chef Famosos", Javier Masías, se pronunció al respecto sobre la sazón de Milett. "Le deseo de todo corazón a Marcelo Tinelli que los dioses de la gastronomía peruana iluminen el pulso y el paladar de Milett Figueroa para que ese ceviche salga absolutamente delicioso o mejor de lo que comimos aquí", mencionó en sus historias de Instagram.

No obstante, el presentador argentino desaprobó el plato, pues a su gusto no fue el mejor que había probado. "Querido Javier, recién probé el ceviche de Milett. Sos un gran juez, algo que he visto en El Gran Chef. No puedo mentirte. El plato más tradicional de la gastronomía peruana, no anduvo bien. Los dioses nos aparecieron. Está desaprobado este plato. Pero le doy la oportunidad de la revancha", escribió en un post.

"Sinceramente, no salió muy bien, está desaprobado por mí. Una pena, pero vamos por la revancha, así como hace muy rico pisco sour. Si doy por un puntaje el pisco sour es un diez y acá en el ceviche, que es el plato típico peruano, es un 2. Una pena", finalizó ante la atenta mirada de su pareja.