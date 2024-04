¿No son hermanitos? Emilio Jaime se sincera sobre su amistad con Austin Palao: "No es como antes"

¡Nada es igual! Hace más de un año, Emilio Jaime y Austin Palao decidieron darse una nueva oportunidad en su amistad luego de estar distanciados por mucho tiempo. Según contó en su momento el popular "Emil", él buscó al ahora integrante de "Ganar o Servir" para reconciliarse. Sin embargo, han pasado varios meses y el artista que radica en Colombia recientemente ha declarado que, pese a todo, la amistad con el hermano de Said Palao no es la misma. ¿Por qué será?

Emilio Jaime revela detalles de su amistad con Austin Palao

Una de las peleas más sonadas de la farándula peruana se dio hace varios años y los protagonistas fueron Emilio Jaime y Austin Palao. Ambos pasaron ser de mejores amigos a rivales y todo por un "lío de faldas". Esto hizo que los dos se dejaran de hablar por mucho tiempo, reconciliándose hace poco más de un año.

En una emisión del desaparecido programa "En Boca de Todos", Emilio Jaime compartió algunos detalles de su reconciliación con su gran amigo y señaló que trataría de cuidar su amistad "como oro". Además, el exintegrante de "Esto es Guerra" reveló que fue él mismo quien buscó a Austin Palao y tras una extensa conversación, sellaron su reconciliación.

Sin embargo, no todo sería color de rosa en su retomada amistad. En una conversación para un medio local, Emilio Jaime aseguró que pese al perdón que obtuvo por parte del hermano de Said Palao, la amistad, lamentablemente, ya no es como antes.

"A Austin no lo veo hace tiempo, me perdonó, pero no hablamos hace seis meses. Es difícil que la amistad sea como antes, si nos vemos nos vamos a saludar y todo se lo dejo al tiempo", señaló.

¿Cómo fue su reconciliación?

Durante el mes de agosto de 2022, los rumores del amiste entre Austin Palao y Emilio Jaime empezaron a sonar con fuerza. Las cámaras de "Magaly TV, La Firme" captaron a los ex "guerreros" saliendo juntos del festival "Juntos en Concierto", donde hicieron su "after party" junto a Valery Revello, entre otras personas.

Tras esto, el popular "Emil" se presentó en el desaparecido programa "En Boca de Todos", quien brindó mayores detalles de su reconciliación. "Yo sentía que esa era una mochila muy pesada que venía cargando mucho tiempo y sí sentía la necesidad de conversar con él y me nació escribirle y lo busqué porque realmente me nació", contó.

Además, en aquella oportunidad, Emilio Jaime señaló que no "forzaría" tener una buena relación con su amigo y dejaría que todo fluya. "Obviamente eso va de a pocos, vamos bien, yo tampoco quiero forzar nada, simplemente que se dé todo. Yo siempre lo dije, lo estuve buscando hace muchísimo tiempo y estoy súper contento, Austin y yo quisimos tener esto como en perfil bajo", señaló. ¿El tiempo no le dio la razón?