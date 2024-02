"No soporto que...": Álvaro Rod y César BK se dijeron de todo en el programa Habla Kausa

Los cantautores Álvaro Rod y César BK cuenta con dos grandes éxitos juntos. Ambos artistas estuvieron en el programa de Habla Kausa, donde participaron de una divertida secuencia llamada 'No Soporto' donde se dijeron de todo.

¡Álvaro Rod y César BK en el 'No Soporto'!

Hace un tiempo, los peruanos Álvaro Rod y César BK llegaron al programa de Habla Kausa para promocionar su último sencillo "Hoy Te Voy a Olvidar". Aquí, los chicos pasaron un divertido momento cantando su sencillo musical.

Luego, la locutora Andrea Torres y Rolly Javier invitaron a los cantantes a participar de una divertida secuencia que se llama 'No Soporto'. Donde cada uno dice del otro una cosa que no soporta. A pocos minutos de acabar el programa, ellos se dijeron de todo.

Quien empezó primero fue César BK, quien dijo: "No soporto que tenga los ojos tan bonitos". Llevándose las risas de todo el set y Álvaro Rod posó sus ojos verdes a la cámara. En eso, Álvaro dice: "No soporto que todo el día este con el TikTok".

Para continuar con la secuencia, César añade: "No soporto que te veas tan bien con tu novia y yo con un problema en el corazón" y Álvaro responde con: "No soporto que ya no suba videos con su novia".

Sin duda, los chicos se divirtieron con la secuencia de 'No Soporto' que sacó muchas risas a los seguidores. Álvaro Rod y César BK cantaron su nuevo éxito que se ha convertido en la favorita del público.

La canción "Hoy Te Voy a Olvidar"

El cantante Álvaro Rod junto a su amigo César BK lanzaron su segunda colaboración juntos. "Hoy Te Voy a Olvidar" fue lanzado hace dos meses y se ha convertido en un éxito con más de 7 millones de reproducciones en el videoclip. El tema fue compuesta por César BK, Álvaro Rod y Cubas.

"Hoy Te Voy a Olvidar" se ha vuelto viral en las redes sociales, su compañera César BK viene haciendo sonar este tema por todo el país viajando. Varios seguidores y artistas reconocidos del medio peruano realizan el trend en TikTok.

Los fans los apoyan

Muchos usuarios quedaron emocionados por el gran temazo que se ha convertido "Hoy Te Voy a Olvidar". Varios seguidores piden seguir apoyando a César BK y Álvaro Rod, y que lleguen a muchos millones más.

"Sigamos apoyando el talento peruano", "Que alegría saber que los peruanos están dando la hora", "Perú tiene talento... nada que envidiar a las canciones extranjeras", "Arria Perú, sin groserías, puro talento y bonitas letras", "Álvaro Rod y César BK se la rifaron con este tema".