"No soy homofóbico, transfóbico ni racista": Giacomo Bocchio se confiesa y se defiende de críticas en las redes

Giacomo Bocchio, el chef profesional y jurado del popular programa "El Gran Chef Famosos", contó aspectos de su vida personal y laboral en una reciente entrevista con Jesús Alzamora. Recordemos que hace unos meses, el chef se vio envuelto en un escándalo por acusaciones de Josi Martínez. Recordemos que el tiktoker acusó al jurado del programa culinario de ser homofóbico y transfóbico, pero no mostró algunas pruebas al respecto. Ante ello, Giacomo Bocchio recibió una ola de críticas por muchos internautas seguidores del creador de contenido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Giacomo Bocchio se defiende de las críticas

En una reciente entrevista con Jesús Alzamora, el chef Giacomo Bocchio contó algunos aspectos de su vida y su manera de pensar. Él sostuvo y dejó en claro que es conservador y que siempre se ha mantenido al margen de las polémicas. A pesar de ello, se vio envuelto en una controversia por acusaciones del tiktoker Josi Martínez. En ese sentido, el jurado de "El Gran Chef Famosos" decidió aclarar que él no es homofóbico, transfóbico ni mucho menos racista, como señalan algunos usuarios en redes sociales.

"Sentí que fueron un poco injustos contigo por ser como eres", consultó el popular Jesús Alzamora. "Yo procuré de hablar lo menos posible de ese tema y ser muy claro en que yo soy muy conservador. Dios, patria y familia, son las tres cosas que me mueven a mi". Por otro lado, Jesús Alzamora preguntó si había algo que le haya molestado a Giacomo Bocchio. "Un día me hacen una entrevista y me dijo: '¿y qué has sentido de que te digan que eres homofóbico, transfóbico y racista?'. Que no lo soy y muchísima gente puede dar fe de eso. En este momento quiero que me digas de dónde has sacado que yo soy racista. 'Yo lo he leído en Twitter'", contó el chef sobre una entrevista anterior que le hicieron.

Resalta el papel de la mujer

En otro momento del avance de la entrevista que se estrena hoy a las 8:00 p.m. en el canal de YouTube de Jesús Alzamora, Giacomo Bocchio hizo énfasis en el papel que tiene la mujer tacneña, pues es el departamento donde él ha crecido. Además, reveló que es su prometida y hermana quienes manejan sus redes sociales y trabajo. "Es que no puedo dejar de sentir orgullo por eso y en un mundo de feminismo al mango ninguna feminista habla del papel de la mujer tacneña", sostuvo.

"Tu esposa es quien se encarga de tu canal y tu manager es tu hermana. ¿Qué se siente que dos mujeres importantes en tu vida manejen un poco tu (trabajo)?", preguntó Jesús Alzamora a lo que Giacomo respondió breve, pero contundente. "Y me dicen machista", dijo el el chef ocasionando carcajadas en el lugar.