¿No suelta a Christian Domínguez? Vania Bludau sale a las calles con canasta llena de olluquitos

Vania Bludau, la exchica reality, ha vuelto a la carga. Esta vez, la vimos junto al popular creador de contenido Zagaladas, recorriendo las calles de Miraflores en busca de "olluquitos". La pareja llevaba consigo una canasta llena de estos tubérculos, y no pararon de hacer reír a todos los que se cruzaron en su camino.

Vania Bludau salió a la calle con canasta de olluquitos

Vania Bludau, la exchica reality, nos hizo reír a todos con un video junto al popular Zagaladas, donde salieron a la calle en busca de "olluquitos". Ambos llevaban una canasta llena de ellos, y la diversión no paró. Zagaladas se disfrazó de 'Mamá Patty' y juntos recorrieron Miraflores preguntando a la gente si eran "olluquitos".

El video, compartido por Zagaladas, rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Con el toque de humor característico de ambos, Zagaladas como 'Mamá Patty' presentó a la divertida Vania Bludau. Juntos, recorrieron la costa verde en Miraflores, haciendo preguntas a los transeúntes sobre si eran "olluquitos".

En una parte del video, Vania Bludau, entre risas, declaró: "Yo ya aprendí, a mí tampoco me gustan (los olluquitos)". Un divertido momento que ha arrancado más de una carcajada.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Christian Domínguez? Recordemos que últimamente, el cantante ha estado en el ojo del huracán, siendo señalado como "soplón" por revelar detalles de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. Mientras algunos protagonizan dramas, Vania Bludau, ex de Christian, optó por disfrutar la vida y hacer videos divertidos.

Vania opina sobre lo que le pasó a Christian Domínguez

En una entrevista, Vania Bludau no perdió la oportunidad de soltar algunos dardos hacia Christian Domínguez: "Sé que sigue actuando mal, sé que es un infiel. Espero que no me denuncie. Al pasar de los años hay más personas involucradas, hay personitas a las que debería respeto, a las mamás de sus hijas e hijos".

Además, Vania Bludau mostró su solidaridad con Pamela Franco, recordando los problemas que tuvo con Christian Domínguez en el pasado. Lamentó que en esa época no haya recibido el apoyo de Magaly, señalando: "Imagino que, pues, una separación con hijos, infidelidad de por medio es muy doloroso, mucha fortaleza para ella (Pamela Franco), más que todo por su pequeña y nada más pues, la vida continúa".

Con su característico sentido del humor, Vania Bludau dejó en claro que tomar con humor todo lo que pasa en el espectáculo. Mientras tanto, las redes sociales no paran de especular si Vania Bludau aún guarda sentimientos por Christian Domínguez. La farándula peruana sigue dando de qué hablar.