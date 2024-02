"No tiene permiso y ella sigue insistiendo", vecinos reclaman a Shirley Arica iniciar negocio en su departamento

Shirley Arica se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que ha iniciado un negocio de pestañas la cual viene siendo criticada ya que según un vecinos de la zona exclusiva de San Isidro exigen que se cierre su negocio.

La modelo lejos de llegar a un acuerdo con los vecinos de su condominio no se quedó callada y recalcó que no ha quebrantado ninguna ley.

En problemas

Shirley Arica se encuentra en el ojo de la tormenta de decidir emprender un nuevo negocio sin embargo el problema se da lugar debido a que este nuevo emprendimiento es en su departamento.

Según vecinos afirman que la modelo incumple con las normas del edificio la cual prohíbe la operación de negocios en los departamentos esto es porque la zona es considerada residencial.

Incluso han recalcado que esta actividad no está respaldada por la municipalidad y que además Arica no tiene permisos.

El vocero de la junta vecinal de la zona comentó al respecto: "No está permitido el comercio en un departamento del edificio, ni por la junta de propietarios, ni por la Municipalidad". Asimismo, agregó que "La Municipalidad ha sido clara en decir que no tiene permiso y ella sigue insistiendo en atender".

Finalmente, el vocero afirmó que si Shirley continúa atendiendo a sus clientes es probable que le llegue una carta notarial esa es la responsable de sus actos.

"La Municipalidad ha sido clara en decir que no tiene permiso y ella sigue insistiendo en atender (...) Si ella no desiste, le llegará una carta notarial a ella y a la propietaria del departamento".

Cabe resaltar que el negocio se llama Sky lashes y en sus redes resaltó que solo atiende con previa cita a través de sus números de contacto.

Shirley responde

Por otro lado, Shirley Arica no se quedó callada a estas acusaciones en su contra y afirmó que tiene todos los permisos para poder operar en su departamento.

"Simplemente, es un estudio de pestañas, se atiende por citas y es a puertas cerradas", dijo inicialmente.

Además reveló que solamente van personas contadas a diario sin embargo a pesar de ello los vecinos directivos tratan de perjudicarla con su nuevo emprendimiento.

"Van ocho personas por día como soy una persona pública y por qué no encuentran ninguna piedra para fastidiarme, estoy haciendo todo legalmente. No abro porque no tengo mis papeles cuando tenga mis papeles saldré y voy a atender mi negocio", agregó.

Finalmente dejó en claro que está llevando los trámites con la municipalidad y se sujetará a lo que le digan las autoridades en base a ello evaluar si continúa su negocio en su departamento o si se traslada a un nuevo lugar.

"Si en caso no se puede, que a mí me han dicho que si porque estoy tramitando todo con la municipalidad y me dicen que no se puede, entonces no voy a poder abrir, me voy a otro lado y listo", concluyó.