"No tienes personalidad": Critican a Guty Carrera en "La Casa de los Famosos" tras revelaciones de su expareja

Guty Carrera está siendo uno de los participantes menos populares en el exitoso programa 'La Casa de los Famosos México', en marcado contraste con el éxito de Nicola Porcella. El apodado 'Potro' continúa enfrentando conflictos con sus compañeros e incluso en las redes sociales es criticado por su falta de autenticidad. De igual forma, luego de que su expareja Brenda Zambrano revelara los pormenores de la relación que tuvo con el modelo peruano, las críticas para Guty Carrera aumentaron. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Guty Carrera recibe una ola de críticas

En la última entrega del programa de realidad, el modelo mexicano Clovis Nienow arremetió fuertemente contra Guty Carrera, recordándole todo lo que su expareja Brenda Zambrano había dicho sobre él. Cabe resaltar que la modelo mexicana reveló en una entrevista todo lo que habría sufrido al lado del 'Potro'. Entre lágrimas ella reveló los detalles de lo que habría sido su tormentosa relación. Ante ello, muchos internautas en redes sociales también se sumaron a las críticas.

"No tengo mucho que decirte, eres muy insípido, lo que haces bien son las competencias físicas, creo que te equivocaste porque acá es de personalidad y acá no la tienes. Tu exnovia Brenda tenía razón, te faltan huevos", le dijo generando la molestia del hijo de Edith Tapia.

Brenda Zambrano habló sobre su expareja Guty Carrera

Tras acusarlo de maltrato, manipulación y chantaje, Brenda Zambrano volvió a criticar a su ex pareja Guty Carrera, e incluso mencionó a su madre, Edith Tapia. Durante una entrevista en el podcast UnTalFredo, la actriz mexicana compartió detalles íntimos sobre su difícil relación.

"Recuerdo que él tenía dos teléfonos, estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y no sé, algo me decía que busque. Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte que traía este tema de Perú, se pintaba de que no tiene la culpa. Entonces, me identifiqué mucho con su historia, era el hombre perfecto para mí, abro el celular y empiezo a ver los chats y con Milady se mandaba mensajes candentes. No quiero juzgar, pero decía 'no puede ser', un día antes de irse a vivir conmigo", señaló Brenda.

Siguiendo esa misma línea, la actriz reveló con emoción que Guty Carrera contactó a su propia hermana y a sus mejores amigas, insinuándoseles mediante emojis de fuego y diablillos a través de las redes sociales. "Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llega el mensaje de amigas, de que les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo 'me voy a suscribir a tu OnlyFans, ya que estoy soltero', le ponía fueguitos y diablitos a mi hermana. Otra amiga me dijo que le escribía (...) Él le contó a mi amiga que no teníamos intimidad", acotó.