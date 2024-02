"No se venden coronas": Olga Zumarán asume dirección de Miss Mundo Perú

Olga Zumarán asumirá el nuevo desafío de ser directora junto al Lizi De las Casas del Miss mundo Perú, pues esta última ya tiene a su cargo los certámenes de Miss World, Miss Heart, Señora Perú y Mister Perú.

La recordada actriz ya estaba involucrada con los temas de certamenes de belleza por lo que asumirá este cargo con mucha responsabilidad y compromiso para que la belleza peruana siga siendo el foco de atención.

Tenemos nueva directora

Olga zumarán cumplirá este nuevo desafío revelando que el nivel que tenían tiene que aumentar y destacar por su profesionalismo.

"No hay forma que hagamos un concurso en un reality, queremos que los certámenes retomen el nivel que se merecen", dijo.

Asimismo, no fue ajena a la polémica que señaló a Tito Paz en la que dejaron entrever que las coronas habían sido compradas.

"No se venden las coronas. Yo he estado de jurado y a mí nunca me dijeron que vote por tal candidata, eso es una falsedad", dijo Olga.

Diversos usuarios se mostraron a favor de poner al frente a Olga Zumarán en certámenes de belleza tan importantes para el país.

"Felicidades", "Qué bien porque la otra regalaba coronas a hijas de políticos y conocidas", "Por fin una diva real", "esperemos que sea un concurso transparente", "Elija las mejores para que la ganadora sea una digna sucesora de usted y Maju", fueron algunos de los comentarios en redes.

Llora la partida de su padre

Olga Zumarán viene atravesando un momento muy difícil y es que tras no superar algunas enfermedades que lo venían aquejando, el padre de la actriz perdió la vida.

"Al amanecer de hoy lunes 20 de noviembre partiste al cielo papito querido", inicio diciendo.

Además, agradeció a su progenitor por haber sido su protección y por haberla formado durante su crecimiento.

"Te debo lo que soy, me cogiste siempre de la mano desde que era una niña y nunca me la soltaste", finalizó su mensaje.

Personajes conocidos de la televisión no dudaron en brindarle su pésame tras atravesar una pérdida tan dura como lo es el de un padre.

"Olguita hermosa me acabo de enterar, lo siento mucho", escribió Connie Chaparro; "Lo siento mucho mi Olguita hermosa te abrazo muy fuerte", dijo Koky Belaúnde; "Mi más sentido pésame querida Olga", escribió Germán Loero; "Que Dios lo tenga en su gloria", agregó Maju Mantilla, estos fueron solo algunos de los mensajes para Olga.

Según las redes sociales de la reconocida actriz, su padre ya venía atravesando un difícil estado de salud por lo que Olga compartió un mensaje esperando su pronta recuperación.

"Papito Pepito, pasas momentos difíciles con tu salud, pero Yo cómo tu hija mayor estaré contigo siempre, el Manto de la Santísima Virgen María te cubrirá y tu salud se fortalecerá", escribió.

La relación entre Olga y Don Pepito era bastante fuerte pues la actriz se encargaba de estar pendiente de los cuidados de su padre propios de la edad y por las enfermedades que venía travesando.