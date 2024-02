"No volvía si estaba Christian Domínguez": Lizbeth Cueva puso condiciones para pisar el set de "América Hoy"

La psicóloga Lizbeth Cueva volvió a presentarse en el programa 'América Hoy' para expresar su opinión sobre las recurrentes infidelidades de Christian Domínguez. Además, reveló que solicitó al productor Armando Tafur que no volvería a participar en el programa si el cantante de cumbia continuaba como panelista. Estas revelaciones tomaron por sorpresa a los presentes en el set del programa, pues desconocían este dato. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lizbeth Cueva pidió 'la cabeza' de Christian Domínguez

Lizbeth Cueva estuvo presente nuevamente en el programa "América Hoy" en donde fue invitada para hablar sobre las diferentes infidelidades del cantante de cumbia Christian Domínguez. En ese sentido, ella reveló que antes de que regresara pidió al productor Armando Tafur la salida del Domínguez. Esto tomó por sorpresa a los presentes en el set, pues desconocían este dato. Por ello, la psicoterapeuta detalló los motivos de esta condición.

"No me he llevado mal con él. El último programa me pareció un compartimiento muy faltoso, incluso lo hablé con el productor que yo no quería regresar si él estaba presente porque me parecía una falta de respeto", dijo. La psicoterapeuta señaló que el cantante se comportó "muy impulsivo" la última vez que lo vio en los estudios de 'América Hoy'. Además, ironizó diciendo que el productor la dejó en visto.

"Es verdad porque la última vez de Christian me pareció un comportamiento muy impulsivo. No me llevo mal, los psicólogos estamos para apostar por la transformación humana. Lo peor es que el señor Armando me dejó en visto, yo hice mi catarsis, me desfogué un poquito", agregó Lizbeth Cueva.

Compañeros de 'América Hoy' respaldan al cantante de cumbia

Brunella Horna regresó al programa 'América Hoy' como co-conductora y no titubeó en comentar sobre el escándalo de Christian Domínguez, quien fue grabado por 'Magaly TV La Firme' mientras tenía intimidad dentro de su automóvil y en la vía pública. La esposa de Richard Acuña compartió que llamó al cantante de cumbia para expresar su desaprobación, pero también para brindarle su apoyo.

"Le dije muchas cosas por teléfono, lo llamé porque somos amigos, nunca va a dejar de ser mi amigo, pero los amigos también tenemos que decirnos la verdad. Internamente, le he dicho de todo, de la A a la Z, por hacerle eso a Pamela, a su familia, a sus hijos", dijo la pareja de Richard Acuña.

Para Brunella Horna, es el cumbiambero quien está viviendo un "mal momento", ante todo el escándalo de infidelidad que ha suscitado. Expresó que seguirá teniendo una amistad con Domínguez.