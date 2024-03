"No voy a dejar que me humillen": Yiddá Eslava le dice DE TODO a Julián Zucchi tras negar infidelidad

¡Se defiende con todo! Yiddá Eslava sigue arremetiendo contra Julián Zucchi. Pese a que habían terminado en buenos términos y aseguraban que todo lo resolvían con un "Sí, mi amor", todo esto quedó en nada. En una reciente entrevista con "Amor y Fuego", la exchica reality dio más detalles de la infidelidad que le descubrió a su expareja y además, respondió a sus detractores que la llaman "despechada" por seguir hablando de él. ¿Qué dijo?

Yiddá Eslava no quiere que la humillen

La excombatiente expresó su indignación al escuchar cómo el argentino la señalaba indirectamente como tóxica, lo que la llevó a comunicarse en redes sociales para pedirle que no vuelva a hablar mal de ella. Además, reveló por qué continúa defendiéndose públicamente.

Según comentó Yiddá, muchas de sus seguidoras le han hablado y le hicieron el pedido para que deje de hablar del padre de sus hijos. Sin embargo, ella señala que lo seguirá haciendo ya que no soporta las mentiras y mucho menos dejará que la humillen públicamente.

"Muchas de mis seguidoras me decían que ya no salga por mis hijos, pero ¿sabes por qué yo salgo? (...) Mis hijos van a ver que su mamá no dejó que a nivel nacional la dejen como una tóxica. Van a ver que su mamá se levantó y así tenga que defenderse de su papá, no voy a dejar que me humillen", expresó muy molesta la exintegrante de "Combate".

Asimismo, dejó en claro, una vez más, que no volverá a trabajar con Julián Zucchi y dio mayores detalles de la infidelidad que le descubrió al darse cuenta que el argentino tenía una cuenta falsa de Instagram.

"Empecé a buscar el Instagram y encontré su Instagram falso, busco en sus seguidos y encuentro a la chica, busco la dirección de la chica, de qué barrio es, entro a Google Maps, reviso la fecha, vuelvo a agarrar su teléfono, y empiezo a hilar todo, leo los mensajes que ellos habían intercambiado y se acabó", señaló.

Arremete contra Priscila Mateo

Las polémicas declaraciones de Yiddá han sido objeto de comentarios en contra, ya que muchos usuarios en redes cuestionan que haya dejado pasar tanto tiempo para recién contar su verdad. Sin embargo, otro sector de los cibernautas la apoyan y ella secunda los comentarios a su favor dándole "me gusta".

Uno de estos comentarios vino en contra de Priscila Mateo, ya que un seguidor de Yiddá tuvo duras palabras en su contra. "Ahora se entiende porque jamás lo ampayaron a Julián Zucchi. Porque tenía a su amante, una clandestina trabajando para Magaly, que lindo protegiendo al perro", se lee en el comentario al que la guionista de "Sí, mi amor" apoyó con su "like".

Además, Julián Zucchi había revelado que, pese a que Yiddá ya está en una nueva relación, hace unas semanas la celó cuando él celebraba sus 40 años. Esta historia parece de nunca acabar y atrás quedaron los tiempos en los cuales el argentino decía a todo "Sí, mi amor".