"Nos quiere hacer creer que está en París", Magaly deja entrever que Pamela López estaría con Christian Cueva

La conductora de "Magaly TV la firme", cuestionó las raras actitudes de Pamela López en sus redes sociales pues a pesar de haber viajado a Europa para ver a sus amistades todavía no tiene planeado volver al Perú.

Por ello, la "Urraca" afirmó que Pamela estaría haciendo creer al público que sigue junto a su amiga cuando lo probable es que se haya ido al encuentro de Christian Cueva.

¿Se acerca la reconciliación?

Magaly Medina habló en su programa de ayer sobre la posibilidad de que Pamela López todavía tenga en mente reconciliarse con Christian Cueva pues como se sabe la madre de familia se encuentra en Europa.

La periodista afirmó que al parecer la señora López estaría publicando estados que deje entrever que sigue en París cuando en realidad se encuentra ya en España.

"Nos quiere hacer creer que está en París", dijo inicialmente Magaly.

"Si sigues atada a Cueva no tendrás un amor bonito" Magaly Medina no dudó en manifestar su indignación con Pamela López, quien está en el ojo de la tormenta después de que se especulara una reconciliación con Christian Cueva.

"Ella ha dejado de postear estados y como sabemos ella no ha regresado al país todavía", dijo la periodista.

Además, reveló que el vídeo que publicó presuntamente en París estando en un auto y captando el clima del país, la "Urraca" asegura que ese vídeo bien pido grabarlo antes y recién publicarlo.

"Tengo la sensación de que ella no está en París, que ella bien podría estar en Barcelona que está cerquísima de París, nosotros no podemos decir a ciencia cierta que está en Barcelona porque no nos consta, no hay foto no hay nada solo tenemos versiones de alguien que la ha visto en una tienda", dijo.

Por lo que la periodista afirmó que no puede guiarse de lo que especulan si no hay evidencia de que se encuentra en Barcelona.

Hasta el momento Pamela López no se ha pronunciado en redes sobre las reveladoras palabras de Magaly Medina.

Otra pista

Durante la más reciente edición de "Amor y Fuego", Rodrigo González reveló que Pamela López se encontraría en Barcelona, lugar en donde también se encuentra Christian Cueva.

Recordemos que la aún esposa del futbolista viajó a Europa recientemente y posteó imágenes en sus redes sociales. No obstante, ahora se dejó entrever que habría llegado al mismo lugar en donde se encuentra el pelotero.

La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del fránces al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas no? Eso no lo publicas", sostuvo el popular 'Peluchín'.

Después de su viaje a Europa, Pamela López desmintió haberse ido a encontrarse con Christian Cueva y compartió una foto junto a una amiga. "No especulen, por favor. Este viaje es para mí únicamente y voy a disfrutarlo con una de las personas que yo quiero, mi parcerita linda (...) Nos amanecimos con la lora y lo que nos falta", escribió. Sin embargo, en la actualidad, tanto el futbolista como Pamela López se encuentran en la misma ciudad. Cueva viajó a principios de febrero para recibir tratamiento en su rodilla.