¿Nuevamente soltera? "Me la pase durmiendo", Yiddá Eslava revela que hizo por 'San Valentín'

Yiddá Eslava al parecer no habría disfrutado del todo el día de 'San Valentín' y es que la actriz reveló a través de sus redes lo que hizo este día dejando a sus seguidores asombrados pues esperaban que la pasara junto a su pareja.

La productora y madre de familia viene presumiendo en redes la nueva vida que lleva a raíz de su separación con Julián Zucchi, la actriz se le ha visto mucho más rejuvenecida y activa en sus redes al parecer porque el amor había tocado su puerta.

¿Ya no esta enamorada?

Yiddá Eslava sorprendió al revela que en este 'San Valentín' no hizo nada significativo, pues la actriz dejó a más de uno asombrado pues todos pensaban que la pasaría al lado de Ángel Fernández su actual pareja.

Sin embargo, Yiddá se tomó unos minutos para contar a través de historias de Instagram que planes tuvo para ese día.

"Que tal su 14, yo no he salido, me estresa un poquito nomás, un montón de gente, un montón de tráfico", dijo la actriz confirmando que no la paso al lado de quien se supone es su pareja.

Seguidamente, reveló que se la pasó durmiendo 8 horas ya que sentía que su cuerpo le pedía a gritos un descanso, sin embargo, en ningún momento mencionó a Ángel.

"He dormido creo que 8 horas de corrido, y ayer he dormido y miren mi carita volvió a estar bien", termino diciendo.

Hace un mes aproximadamente la parejita compartía estados en sus redes sociales demostrando que se encuentran más unidos que nunca, sin embargo, por el lado de ambos ya dejaron de demostrar alguna muestra de afecto mediante redes.

No se sabe si existe alguna separación de por medio, pese a ello, Yiddá se ha dejado ver feliz y tranquila.

Como se recuerda hace algunas semanas fue el estreno de la tercera película de Yiddá y Julián en donde se tocó el tema de su nueva pareja y hasta el argentino lo invitó para que disfrute de esta película.

Yiddá se mostró nerviosa y feliz y recalcó que con 'Ángel fue amor a primera vista, cosa que jamás le había sucedido antes.

Harta de ser vinculada a Julián Zucchi

Yiddá Eslava viene retomando su carrera profesional poco a poco y es que tras el estreno de su última película con Julián Zucchi llamada ahora somos tres sí mi amor la actriz decidió seguir su carrera artística por separado.

Es por ello que Yiddá viene promocionando su show "Por eso son mis exs" que se realizará este 27 de febrero a las 9 de la noche en la Estación de Barranco por lo que viene incentivando que esta función es para toda la familia.

Sin embargo, diversos usuarios han tomado de mala manera este nuevo performance de Yiddá pues han afirmado que la actriz se está aprovechando de su separación con Julián para hablar detalles de su vida personal llevándolo a la comicidad.

Estos comentarios aparte de cibernautas ha enfurecido a Yiddá quien no dudó en aclarar el tema a través de su Instagram y dejar un fuerte mensaje para todos aquellos que todavía vinculan sus proyectos personales con el padre de sus hijos.

"Estoy con náuseas por leer tantos comentarios machistas, me tienen harta, mi show 'Por eso son mi exs' este libro lo escribí en el 2019, déjenme de hinchar los ovarios", dijo inicialmente.

Es así que la productora dejó en claro que la única relación que comparte con Julián este padres y que espera que él también pueda seguir teniendo éxito en su vida laboral pues a pesar de ya no ser pareja ambos se apoyan mutuamente.

"Esto no tiene nada que ver con el señor Zucchi, es más él está haciendo un show con Natalia Salas y espero que se replete", indicó.