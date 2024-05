¿Nuevo jale? Gerente de Latina no descarta el ingreso de Gisela Valcárcel: "No nos cerramos"

A principios de 2024, Gisela Valcárcel anunció su salida de América Televisión tras 15 años de ser una figura destacada en la cadena, aunque aún mantiene su programa "América Hoy" bajo su productora GV Producciones. Después de esto, Rodrigo González sugirió la posibilidad de que Valcárcel se una al canal de San Felipe, pero con condiciones exigentes.

Al respecto, se ha rumoreado en gran medida en las redes sociales sobre el ingreso de Gisela Valcárcel a Latina. Por tal motivo, el gerente general de dicho canal se pronunció sobre el tema. Conoce más detalles a continuación.

¿Gisela Valcárcel ingresará a Latina?

Patricio Hernández finalmente habló sobre la potencial llegada de la expareja de Roberto Martínez, sorprendiendo a muchos al no descartar la opción de que la presentadora de televisión se una a su equipo. "Puede ser como prematuro entregarte una opinión categórica al respecto, siempre como actitud profesional. No nos cerramos a ninguna oportunidad, al revés, siempre agradecemos que cualquier profesional peruano quiera trabajar en Latina", reveló el gerente general para el diario Trome.

No obstante, el posible ingreso de la popular 'Señito' no llegaría tan pronto, pues según lo comentado por el gerente general, aún no se ha llevado ninguna conversación con Gisela Valcárcel. Aún así, recalcó que Latina tiene las puertas totalmente abiertas para ella. "No estamos informados de aquello, no sabemos nada y por lo tanto es algo que nunca hemos conversado", agregó el gerente para el citado medio.

Es importante mencionar que en caso de que esto se materialice, no sería la primera vez que la presentadora haya colaborado con el canal de San Felipe, ya que anteriormente estuvo al frente de programas como "Gisela", "La Casa de Gisela", "Siempre Gisela" y "El gran cambio de tu vida" entre los años 2002 y 2007.

Los programas que tendría Gisela

Rodrigo González fue el primero en informar sobre las supuestas conversaciones entre Gisela Valcárcel y Latina Televisión, lo que podría implicar un posible cargo en la dirección de entretenimiento, además de tres programas en los que también participaría su hija Ethel Pozo.

"En la propuesta está que a Gisela le den tres programas, el de ella los fines de semana, el de lunes a viernes en la mañana con la Fariselita y otro del fin de semana para dárselo a Adolfo Aguilar", dijo en su momento en Amor y Fuego.

Hasta la fecha no hay nada confirmado, pues el propio gerente del canal detalló que aún no se ha llevado una conversación con Gisela Valcárcel. No obstante, cada vez se hacen más fuertes los rumores sobre su esperado regreso a la televisión.