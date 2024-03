¿Nuevo Romance? Facundo González es captado besando a Pamela Díaz, exintegrante de 'Tierra Brava'

Nuevas fotos de Facundo González junto a Pamela Díaz, antigua miembro de Tierra Brava, han causado revuelo en el mundo del espectáculo tanto nacional como internacional. La pareja fue vista dándose apasionados besos en una fiesta celebrada en el Club Hípico de Santiago de Chile. Ante ello, los internautas en redes sociales dejaron entrever que una nueva relación surgiría. No obstante, el 'gaucho' restó importancia a su ampay y sostuvo que solo tiene una amistad con Pamela Díaz. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Facundo Gonzáles es captado besando apasionadamente a Pamela Díaz

Cuando le preguntaron sobre su aparición en público con la popular 'Fiera', el 'Guacho' la describió como una chica genial, pero negó haber comenzado una relación romántica con ella. "Es lo máximo, es una súper buena chica. La verdad todos los chicos que conocí son súper chéveres", acotó.

"Yo estoy acá, enfocado acá, trabajando acá, obviamente siempre con respeto y agradecimiento pero estoy tranquilo acá trabajando. La conocí a ella, como conocí a otros, chicos, somos amigos, nos llevamos muy bien y tranquilo", agregó Facundo González.

Asimismo, dijo que Fabio Agostini, su amigo que actualmente radica en Chile, le bromea con el tema pero le restó importancia. "Fabio es lo máximo, el cabezón es mi hermano yo lo quiero mucho y nos reimos mucho, la pasamos bien... en chiste hablamos del tema pero no pasa nada", dijo el Guacho. "Lo que se ve no se pregunta", indicó además sobre sus besos con Pamela Díaz. Por otro lado, Facundo González no descartó volver a ver a Pamela Díaz en algún momento. "Quizá nos volvamos a ver como amigos, en grupo, uno nunca sabe", refirió.

Disfrutó en el cumpleaños de Fabio Agostini

El reconocido Fabio Agostini celebró su trigésimo cuarto cumpleaños en grande, esta vez eligiendo Chile como destino. El apodado "Lord Agostini" se encontró con sus compañeros del reality chileno "Tierra Brava", y también estuvieron presentes figuras de la farándula local como Austin Palao, Said Palao y Facundo González.

Después de varias semanas sin encontrarse, el español se reunió con sus compañeros de "Tierra Brava", y la celebración estuvo llena de alegría y festejos. Facundo González, conocido como el "Guacho" de "Esto es Guerra", añadió un toque peculiar a la fiesta al sorprender a Agostini mientras conversaba con uno de sus amigos.

Después de unos breves segundos, Facundo González se acercó a Fabio Agostini y le dio un beso en los labios. Ante ello, el "galáctico" simplemente se estuvo riendo ante la ocurrencia de su buen amigo.

Aprovechando una distracción por parte del argentino, Fabio Agostini le devolvió el beso en los labios, lo que provocó risas nerviosas en el "Guacho". El video de este momento se compartió en las redes sociales de Austin Palao y Said Palao, generando varios comentarios al respecto.