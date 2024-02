"Nunca va a dejar de ser mi amigo": Brunella Horna reaparece en "América Hoy" y respalda a Christian Domínguez

Brunella Horna regresó al programa 'América Hoy' como co-presentadora y compartió su opinión sobre el escándalo de Christian Domínguez, quien fue captado por 'Magaly TV La Firme' teniendo intimidad en su automóvil y en la vía pública. La esposa de Richard Acuña reveló que llamó al cantante para expresarle críticas, pero también para brindarle su apoyo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brunella Horna apoyó a Christian Domínguez

La popular Brunella Horna reapareció como nueva conductora de "América Hoy" y aprovechó para hablar sobre la actual polémica de Christian Domínguez y Pamela Franco. En ese sentido, la también modelo reveló que tuvo una comunicación con el cantante de cumbia para criticarlo por sus numerosas infidelidades a la madre de su última hija. No obstante, ella dejó en claro que Christian Domínguez no dejará de ser su amigo a pesar de todo.

"Le dije muchas cosas por teléfono, lo llamé porque somos amigos, nunca va a dejar de ser mi amigo, pero los amigos también tenemos que decirnos la verdad. Internamente, le he dicho de todo, de la A a la Z, por hacerle eso a Pamela, a su familia, a sus hijos", dijo. Según Brunella Horna, el cantante de cumbia está atravesando un período difícil debido al escándalo de infidelidad que ha surgido. En tal sentido, ella afirmó que mantendrá su amistad con Domínguez.

"He estado hablando con Christian porque no está pasando un buen momento, lo llamé después del ampay, le dije de todo, pero no voy a dejar de ser amiga de Christian porque todo el Perú lo odia", acotó.

Janet Barboza mostró su apoyo

Luego de los comentarios de Brunella Horna, Janet Barboza confirmó su amistad con Christian Domínguez y, al mismo tiempo, lanzó una indirecta a Magaly Medina al afirmar que es posible mantener una amistad dentro de un medio televisivo. Recordemos que la popular 'rulitos' hace referencia a las diferentes discrepancias que ha tenido Magaly Medina con sus compañeros de trabajo en ATV, en especial con Juliana Oxenford.

"Nadie deja a un amigo porque tiene sus elecciones en su vida íntima y privada", mencionó Janet Barboza ante la ola de críticas y problemas que viene enfrentando Christian Domínguez productos de sus constantes infidelidades. Cabe resaltar que ahora Pamela Franco estará en el programa "Mande Quien Mande" para contar su verdad acerca de la reciente polémica con el padre de su hija y con Christian Cueva.