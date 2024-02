"O sea las mujeres pueden y los hombres no", seguidores respaldan a 'Cachín' por foto desnudo

Carlos Alcántara se encuentra alejado del mundo del espectáculo y del cine sin embargo ha remecido las redes sociales luego de publicar una fotografía en que se le puede ver todo su de derrier sorprendiendo a propios y extraños.

Diversos usuarios se vieron enfrentados por comentarios que se mostraban a favor y en contra del recordado "Cachín".

Se destapa

Carlos Alcántara ha sorprendido a sus seguidores tras publicar una fotografía subida de tono y es que el productor sale mostrando todo el "toto" demostrando que los hombres también tienen el derecho de mostrarse tal cual son.

La publicación ya tiene miles y miles de reacciones pues es la primera vez que el actor se toma fotos de ese tipo.

"Libérate", escribió Carlos en la descripción de la fotografía en donde de inmediato recibió incontables comentarios.

"Si esto lo sube una mujer, los comentarios serían 'maravillosos' lo sube mi tío el Viruta y lo juzgan", "Hermosa foto, natural y artistica, lo que da pena es la pobredumbre del pensamiento de la gente", "No es el contenido que me gusta", "Le hackearon el Instagram", "Está no es una pagina de calatos", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Lejos de ofenderse por los comentarios negativos, Carlos se ha enfocado en los positivos y se dio el tiempo de responder cada uno de ellos con un corazón.

El famoso actor siempre se ha caracterizado por su carisma, alegría y gran sentido de humor.

Cabe resaltar que hace algunos días Carlos hizo una romántica publicación hacia su esposa en la que también fue elogiado.

Y es que al parecer la madre de sus hijos no estaría pasando por un buen momenro, lejos de ofrecer detalles, 'Cachín' solo le dedicó palabras de amor.

Lo halagan por cambio de look

Carlos Alcántara usó su cuenta oficial de Instagram y Facebook para raparse totalmente la cabeza a vista y paciencia de todos sus seguidores.

Esta hazaña despertó la nostalgia de algunos seguidores quienes recordaron al personaje de Dragón quién fue interpretado por Carlos en la famosa serie 'La gran sangre'.

El reconocido actor y productor peruano Carlos Alcántara interpretó al enigmático Dragón en la serie peruana de ficción policial 'La Gran Sangre'. Su versatilidad actoral se refleja en este complejo personaje que dejó una huella imborrable en la trama de la serie.

'El Dragón revivió', 'Habla pues Dragón', 'Se viene la gran sangre', 'Me vino los recuerdos de la gran sangre', fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en sus redes.