Onelia Molina sobre boda de Alejandra Baigorria: "No iría a un lugar donde no me quieren"

Onelia Molina, conocida por sus enfrentamientos con Alejandra Baigorria en "Esto es Guerra", acaba de declarar sobre la boda de la 'Rubia de Gamarra' con Said Palao. Y esto no es todo, pus parece que su novio, Mario Irivarren, podría tener un asiento en el evento sin ella.

Onelia Molina sobre la boda de Ale Baigorria y Said Palao

La chica reality Onelia Molina se ha pronunciado sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. En una entrevista exclusiva, Onelia dejó claro que su tranquilidad no depende de la presencia de la 'Rubia de Gamarra', y además, soltó la noticia de que su novio Mario Irivarren podría asistir al matrimonio.

En una entrevista exclusiva con un medio local, Onelia Molina aseguró que no está para nada afectada por la ausencia de Alejandra en "Esto es Guerra2: "Mi tranquilidad no gira en torno a una persona, sino que la encuentro en mi día a día, al tener a mi familia, amigos y todas las personas que me quieren".

Pero lo que deja que pensar llegó cuando le preguntaron sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. ¿Espera una invitación? La respuesta fue sorprendente: "Poco o nada me importa si me invita a su boda. Es más, Mario (Irivarren) puede ir, yo no le puedo prohibir", confesó Onelia. El novio tiene la luz verde para asistir.

¿Mario Irivarren asistirá a la boda de Alejandra Baigorria?

Esta bomba informativa nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Mario Irivarren se presentará en la boda de Alejandra y Said? Onelia nos mantiene intrigados, pero deja claro que está "súper tranquila". ¿Habrá sorpresas en el evento?

La relación entre Onelia y Alejandra ha sido picante en el pasado, con amenazas de demandas y fuertes peleas en "Esto es Guerra". Pero parece que Onelia quiere darle un giro a la página y concentrarse en su bienestar y su relación con Mario Irivarren.

Alejandra Baigorria y Said Palao están planeando su boda para el próximo año, pero la gran pregunta es si Mario Irivarren será parte de la celebración.

Por su parte, Onelia Molina descartó tener planes de matrimonio con Irivarren: "No, nada de eso por ahora. Estoy súper joven, estamos bien así, conociéndonos, experimentando y viviendo", añadió.

Estaremos al tanto de cada detalle y de si Mario decide hacer acto de presencia en la boda de su amiga y excompañera de reality. La emoción está en su punto máximo en el mundo del entretenimiento. ¡Hasta la próxima!