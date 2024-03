Óscar Gayoso reaparece y sorprende a sus seguidores por su cambio físico ¿A qué se dedica actualmente?

El famoso actor cómico Óscar Gayoso, reconocido por su destacada imitación de Jaime Bayly, ha sido nuevamente visto por las cámaras mientras realiza sus actividades diarias. Esta situación fue compartida por el portal de Instarándula, que reveló información sobre su inesperada presencia y su aspecto actual. Recordemos que el actor cómico lleva muchos años inactivo en la televisión, a pesar de haber formado parte de exitosos programas de comedia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Óscar Gayoso reaparece en público

El actor cómico Óscar Gayoso, famoso por su brillante imitación de Jaime Bayly, ha sido nuevamente fotografiado mientras realiza sus quehaceres diarios. Este hecho fue expuesto por Instarándula, que proporcionó información sobre su repentina presencia y su aspecto actual.

Gayoso, quien estuvo ausente de la televisión peruana durante más de una década, volvió a ser visto en público recientemente, mostrando un aspecto que apenas ha variado desde su última aparición. Las fotos, publicadas por el periodista Samuel Suárez, lo muestran en el distrito de Surco, vestido de manera deportiva y esperando por una pizza.

"Reaparece después de mucho tiempo. Ni en eventos ni de exponerse de la presión pública no sale muy seguido. Muy pocos minutos, me llegó unos videos de un amigo que me decía que había visto a Oscar Galloso esperando en Surco a una pizza. Yo le dije grabalo y sí es Óscar, pero por él no ha pasado los años, está igualito", dijo en un inicio el popular Samu en sus redes sociales.

No pasan los años para el actor cómico

No olvidemos que el comediante se hizo famoso por su interpretación del personaje 'Jaimito Baby' en el extinto programa cómico 'Recargados de Risa', donde conquistó al público con su humor y habilidades imitativas. Sin embargo, su salida del programa estuvo rodeada de controversia, lo que lo llevó a alejarse de la televisión por más de una década.

"Por él no han pasado los años, está igualito. Está con naturalidad, no se esconde de nada ni de nadie, está tranquilo", sostuvo el líder de Instarandula, Samuel Suárez, quien añadió que si desapareció de la televisión nacional, al parecer fue por decisión propia y no como muchos especulan.

Ahora que ha vuelto a la atención pública, hay curiosidad sobre si Gayoso tiene intención de volver a la industria del entretenimiento o si prefiere llevar una vida más serena, apartada del escrutinio mediático. Sin importar su elección, su presencia continúa siendo motivo de interés y admiración para sus seguidores.