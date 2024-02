¿Otra vez peleados? Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte dejaron de seguirse en redes sociales

Luego del polémico incumplimiento de contrato de Paolo Guerrero con la César Vallejo, tal parece que también habría problemas en su relación amorosa, ya que él y su pareja Ana Paula Consorte dejaron de seguirse en las redes sociales. Recordemos que no es la primera vez que pasa, pues en otra ocasión ambos también dejaron de seguirse y fue el programa 'Amor y Fuego' quien reveló que, efectivamente, hubo diferencias entre ambos. Ahora ¿Cuál será el motivo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Problemas entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Recientemente Paolo Guerrero se ha envuelto en una polémica luego de no cumplir con su contrato con la César Vallejo, con la que pagaría una indemnización de una fuerte suma de dinero. No obstante, eso no sería todo, ya que se ha dejado entrever que el 'Depredador' tendría problemas en su relación con Ana Paula Consorte, luego de que ambos se dejaran de seguir en las redes sociales. ¿Tendrá algo que ver el incumplimiento del contrato?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se volvieron a dejar de seguir en pleno San Valentín. #américahoy pic.twitter.com/W207zLz54W — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 14, 2024

Por otro lado, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para aclarar esta situación. Tengamos en cuenta que no es la primera vez que el futbolista y la madre de sus hijos dejan de seguirse en redes cuando hay algún problema. De igual forma, se ha dejado entrever en redes sociales que el motivo de estas diferencias sería por Christian Cueva, quien recientemente se reveló que le fue infiel a su esposa Pamela López. Cabe resaltar que 'Aladino' iba a ser el anfitrión del 'Depredador' en Trujillo. Por tal motivo, esto habría incomodado a Ana Paula Consorte. Sin embargo, todo ha quedado en especulación hasta la fecha.

¿Amenazaron a 'Doña Peta'?

El dueño del club de fútbol, César Acuña, se pronunció al respecto y explicó el posible motivo por el cual Paolo Guerrero decidió dar un paso al costado del equipo poeta. En ese sentido, el dueño de la Universidad César Vallejo resaltó que amenazaron a la madre del jugador, la conocida 'Doña Peta'. Por ello, el 'Depredador' habría decidio dar un paso al costado de su contrato con el club.

"Tengo que decirlo: la verdad, yo lo entiendo. El mismo día que firmamos contrato, los delincuentes amenazaron a su mamá", dijo el político y empresario propietario de la César Vallejo a la prensa. En ese sentido, se viene investigando este presunto caso de amenazas de extorsionadores. Hasta el momento el jugador no ha dado más detalles al respecto.