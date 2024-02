Paco Bazán sobre comunicación de Cueva a Domínguez: "Le gusta encarar, a mí me llamó a 'parcharme'"

Paco Bazán no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones sobre el escandaloso triángulo amoroso entre Christian Cueva, Pamela Franco y Christian Domínguez. El conductor de televisión tiene una opinión al respecto y la contó toda.

Paco Bazán critica a Christians

El conductor de televisión Paco Bazán dio su punto de vista sobre el enredo amoroso entre Christian Cueva, Pamela Franco y Christian Domínguez. Te contamos qué dijo.

Según Paco Bazán, esto es un verdadero dramón de infidelidades que ni en Hollywood se ha visto. Primero, el protagonista fue Christian Domínguez y su 'gusano inquieto', y ahora Cueva y Franco como estrellas de este novelón que ha dejado a Pamela López, la esposa de Cueva, en medio del huracán.

Pero, ¿qué piensa Bazán sobre las disculpas de Cueva y Domínguez? Pues, no se las compra. Para él, es puro show. Él cree que no han sido honestos y solo dijeron lo que dijeron porque quieren salir del paso: En sus propias palabras, "No creo en sus disculpas. No creo que estén tan arrepentidos".

Bazán también tira dardos a las excusas de Cueva y Domínguez, a quienes llama "pecadores" que no quieren aguantar las consecuencias de sus actos. "Es una justificación para no asumir responsabilidad y mitigar el escándalo. El arrepentimiento está en Dios, es un acto verdadero, de corazón humillado, donde reconoces que has caminado en el pecado y propones un cambio.", dice.

Además, señala que la historia ha dado un giro radical: "Ya nadie habla de Domínguez, quien volvió a los escenarios y sigue 'matando el gusano'. Todos están centrados en Cueva y la Franco".

Bazán contra Cuevita y cuando lo 'parchó'

Pero la historia no se queda ahí. Christian Cueva, en su comunicado, dijo que Pamela Franco fue un "vínculo erróneo" en su vida. Según Bazán, esto tiene dos objetivos. Primero, "dejar claro que (Pamela Franco) siempre fue la 'trampa' y siempre fue vista como tal por él". Segundo, ", pide perdón a su esposa a nivel nacional para abrir una posibilidad de recuperar a su familia". En otras palabras, según Bazán, es poner a cada una en su lugar.

Paco Bazán analizando la situación sentenció: "(Cueva) dijo: 'Tú has sido mi amante y tú eres mi esposa'. Eso me parece valiente, es lo mínimo que debe hacer un infiel público".

En cuanto a los rumores de peleas o amenazas entre Cueva y Domínguez, Paco Bazán no lo confirma, no cree que haya pasado eso, pero recuerda que han aceptado que han hablado. Además asegura que a Cueva sí le gusta "llamar a encarar".

Bazán reveló que Cueva hasta lo ha llamado a él mismo para "aclarar" algunos comentarios en televisión. "A Cueva sí le gusta llamar a encarar. A mí me ha llamado a encararme, me llamó a 'parcharme' por algún comentario que hice en televisión", confesó.

Finalmente, Paco Bazán destaca que la única que la está pasando mal en esta telenovela es Pamela López, la esposa de Cueva. "Cueva salió a pedirle perdón, ahora depende de la esposa si lo perdona o no", sentencia el animador.

Por último, sobre que Cueva dice que el mundo del espectáculo no es su mundo, Paco afirma: "Él podrá decir eso, pero mira todo lo que viene saliendo. Es un personaje público, él es muy mediático. Además, él disfruta mucho esa vida entre el fútbol y la farándula".

Así que ya saben, Paco Bazán criticó a Cuevita y opinó sobre el tema del momento. ¿Qué más secretos nos deparará esta historia? Estaremos pendientes para contarles todo.